Кто будет говорить с Путиным от имени ЕС: Мелони предложила неожиданный критерий для переговорщика

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони / © Associated Press

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подчеркнула, что для достижения реального результата крайне сложно назначить переговорщиком человека из одного из крупнейших государств Евросоюза. По ее словам, такое выдвижение лишь усложнит процесс достижения мирного соглашения, поэтому следует обратить внимание на кандидатов от средних стран.

Об этом она заявила в среду, 17 июня, во время пресс-конференции по итогам саммита G7 во Франции.

Поиск единого европейского кандидата

Европейские лидеры приступили к активному обсуждению идеи назначения единого переговорщика с Россией еще весной этого года. С тех пор в политических кругах и средствах массовой информации постоянно циркулирует множество имен потенциальных претендентов на этот пост.

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Среди возможных кандидатов рассматривались бывшие канцлеры Германии Ангела Меркель и Герхард Шрёдер, а также экс-глава правительства Италии Марио Драги. Кроме них некоторые страны предлагали назначить действующего президента Финляндии Александра Стубба или его предшественника Саули Нийностьо.

«Если мы хотим добиться результата в этом вопросе, скажу следующее: будет крайне сложно предложить человека, происходящего из одной из крупных европейских стран», — подчеркнула Мэлони.

Риски размножения форматов диалога

Итальянский премьер также выступила категорически против «размножения различных переговорных форматов» внутри европейского блока по формированию стратегии по отношению к России. Она уверена, что подобные действия рискуют сделать все усилия международного сообщества совершенно неэффективными.

Сейчас существует много разных площадок, но ни одна из них не имеет достаточного веса и авторитета для выступлений от имени всей Европы. Именно поэтому Европейский Союз должен срочно решить эту проблему для восстановления полноценной коммуникации, закрытой в 2022 году.

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Напомним, Зеленский заявил о «окне для переговоров» по окончании войны . По словам президента, Украина должна рассматривать возможность дипломатического урегулирования.

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