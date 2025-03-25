Кто будет контролировать соблюдение договоренностей на море и энергетике: Зеленский ответил

Турция может сыграть роль в безопасности в Черном море, а страны Ближнего Востока – в вопросах энергетической безопасности.

Для контроля выполнения договоренностей по ситуации на море и энергетике могут привлекать третьи страны.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 25 марта.

В ходе переговоров в Саудовской Аравии стороны согласовали механизмы контроля и мониторинга выполнения соглашений, допуская привлечение третьих стран, включая Турцию или европейских партнеров.

"Мы договорились с американской стороной, что, кроме США, можно привлекать третьи стороны. Это неплохо, например, кого-то из Европы или Турцию. Может, кто-то из Ближнего Востока по энергетике... Это отдельные технические вопросы, но третий пункт о том, что контроль важен, мониторинг важен, поэтому можно привлекать третьи страны для мониторинга", - сказал Зеленський.

Напомним, по словам президента Украины в Саудовской Аравии прежде всего договорились о тишине на море и свободном судоходстве.

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