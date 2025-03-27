Кто будет мониторить частичное прекращение огня: ответ Зеленского

Украина и США до сих пор не определили, как следить за частичным прекращением огня.

Технические команды не определили, каким образом осуществлять мониторинг частичного прекращения огня между Украиной и Россией.

Об этом в интервью Eurovision News сообщил президент Владимир Зеленский.

"Я думаю, что сложная история с мониторингом этого частичного прекращения огня. Пока технические команды не определили, как это будет", — сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что в ночь на 26 марта не было атак России именно на энергетику.

"Были атаки на другую гражданскую инфраструктуру. Безусловно, это трагедия, что россияне все равно атаковали, и более сотни дронов. Но мы должны быть честными. И потому ударов по энергетике сегодня ночью не было. А Украина не отвечала по энергетике также", — подчеркнул президент.

Напомним, 23-25 марта в Эр-Рияде представители США провели двусторонние переговоры на техническом уровне с украинской делегацией.

Белый дом заявил, что с Украиной в Саудовской Аравии, в частности, договорились о безопасном судоходстве в Черном море и разработать механизм запрета на удары по энергообъектам.

Кремль также опубликовал свое заявление по поводу результатов переговоров, в котором, среди прочего, заявил, что РФ и США согласились разработать меры по запрету ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года. В заявлении Вашингтона точные даты не указывались.

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