Европа присоединится к мирным переговорам / © Фото из открытых источников

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Безопасность нельзя обсуждать без непосредственного участия Европы и Украины за столом переговоров. Любые договоренности без них не будут иметь смысла.

Об этом заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова, передает корреспондентка ТСН Елена Чернякова.

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«Архитектуру безопасности необходимо обсуждать при участии европейцев за столом переговоров, и в этом же смысле украинцев тоже. А все остальное не будет иметь никакого значения», – отметила она.

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По ее мнению, страны формата E5 (Германия, Франция, Италия, Великобритания и Польша) будут представлены советниками национальной безопасности.

«Насколько я знаю, сейчас уже публично известно, что со стороны институтов это руководитель кабинета Урсулы фон дер Ляен, Бьорн Зайберт, а со стороны господина Антониу Кошты - его дипломатическая советница Ана Мария Боура, которые уже участвовали в Абу-Даби», - рассказала дипломат.

Европа присоединится к мирным переговорам — главное

Европейский Союз и пять ведущих европейских государств — Великобритания, Германия, Франция, Италия и Польша — делегируют своих советников по национальной безопасности для участия в предстоящих переговорах по прекращению войны РФ против Украины.

После встреч в Дублине лидеры договорились, что советники по национальной безопасности от ЕС и пяти стран будут участвовать в дальнейших обсуждениях на техническом уровне. В то же время представителей, которые будут выступать от имени Европы на переговорах самого высокого политического уровня, пока не определили.

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Европа планирует активно участвовать в мирном процессе между Украиной и Россией в формате «E5 + ЕС». В то же время, европейские партнеры намерены обеспечить максимальную поддержку Киеву и усилить давление на Москву.

В то же время министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес подверг критике объявленный ранее состав европейской группы на предстоящих мирных переговорах. Он заявил, что никаких решений по европейской безопасности, а также по Европе и Украине не будет приниматься без участия Испании за столом переговоров.

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Россия еще не согласовывала участие европейских представителей в следующем раунде переговоров по Украине. Это противоречит заявлениям американских переговорщиков, которые после встреч в Москве сообщали, что европейцы будут участвовать в следующих переговорах.

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