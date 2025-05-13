ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
732
Время на прочтение
1 мин

Кто будет представлять Россию на переговорах в Стамбуле — СМИ узнали фамилии

Что касается Путина, то о его присутствии также идет речь, однако и условия называют.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Кто будет представлять Россию на переговорах в Стамбуле — СМИ узнали фамилии

Зеленский будет в Турции вне зависимости от планов Путина

Россию на переговорах с Украиной в Турции будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник кремлевского главы Владимира Путина по внешней политике Юрий Ушаков.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на информацию источников в Кремле.

По данным СМИ, Россию будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков.

«Прямые переговоры между Путиным и Зеленским маловероятны», — сказал и прокремлевский аналитик Сергей Марков.

Он также добавил, что прибытие Путина в Стамбул на переговоры зависит от решения американского президента Дональда Трампа.

«И от того, готов Трамп взять на себя ответственность за поведение Зеленского», — добавил Марков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его визит в Турцию состоится независимо от того, приедет ли в Стамбул президент России Владимир Путин.

Тем временем оцепление Путина пытается замаскировать его молчание о переговорах в Турции.

Читайте также

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie