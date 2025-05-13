- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 732
- Время на прочтение
- 1 мин
Кто будет представлять Россию на переговорах в Стамбуле — СМИ узнали фамилии
Что касается Путина, то о его присутствии также идет речь, однако и условия называют.
Россию на переговорах с Украиной в Турции будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник кремлевского главы Владимира Путина по внешней политике Юрий Ушаков.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на информацию источников в Кремле.
По данным СМИ, Россию будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков.
«Прямые переговоры между Путиным и Зеленским маловероятны», — сказал и прокремлевский аналитик Сергей Марков.
Он также добавил, что прибытие Путина в Стамбул на переговоры зависит от решения американского президента Дональда Трампа.
«И от того, готов Трамп взять на себя ответственность за поведение Зеленского», — добавил Марков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его визит в Турцию состоится независимо от того, приедет ли в Стамбул президент России Владимир Путин.
Тем временем оцепление Путина пытается замаскировать его молчание о переговорах в Турции.
Читайте также