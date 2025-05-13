Кто будет представлять Россию на переговорах в Стамбуле — СМИ узнали фамилии

Зеленский будет в Турции вне зависимости от планов Путина

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Россию на переговорах с Украиной в Турции будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник кремлевского главы Владимира Путина по внешней политике Юрий Ушаков.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на информацию источников в Кремле.

По данным СМИ, Россию будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков.

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«Прямые переговоры между Путиным и Зеленским маловероятны», — сказал и прокремлевский аналитик Сергей Марков.

Он также добавил, что прибытие Путина в Стамбул на переговоры зависит от решения американского президента Дональда Трампа.

«И от того, готов Трамп взять на себя ответственность за поведение Зеленского», — добавил Марков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его визит в Турцию состоится независимо от того, приедет ли в Стамбул президент России Владимир Путин.

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Тем временем оцепление Путина пытается замаскировать его молчание о переговорах в Турции.

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