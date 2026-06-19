Кто будет вести переговоры с Кремлем: канцлер Германии отверг компромиссы за спиной Киева

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

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В ходе пресс-конференции после завершения саммита лидеров стран Европейского Союза в Брюсселе канцлер Германии Фридрих Мерц разъяснил позицию блока по завершению войны в Украине. Политик публично подчеркнул, что право определять формат будущего дипломатического диалога с Россией принадлежит исключительно украинской стороне. Выступление политика состоялось в пятницу, 19 июня, на фоне недавних кулуарных дискуссий европейских лидеров о возможных контактах с руководством России.

Об этом сообщает «Новости.LIVE».

Отказ от нейтралитета и поддержка Киева

"Европейский Союз здесь не является нейтральной третьей стороной и не является посредником, он является участником на стороне Украины", - заявил Фридрих Мерц.

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Глава немецкого правительства пояснил, что именно пострадавшее от агрессии государство должно определять союзников, сидящих рядом с ним за столом переговоров.

По словам канцлера, предстоящий переговорный процесс с Москвой потребует четкого согласования действий между всеми западными партнерами. Именно украинская власть будет принимать окончательные решения относительно того, кто будет вести диалог от ее имени и вместе с ними.

Критика самостоятельных инициатив в Евросоюзе

Эта публичная речь стала своеобразным ответом на попытки некоторых европейских чиновников инициировать переговоры с Кремлем в обход официального Киева. В июне 2026 года главный советник президента Европейского совета Антониу Средства провел два закрытых телефонных разговора с чиновником из ближайшего окружения российского диктатора Владимира Путина.

Ранее Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон подвергли жесткой критике президента Европейского Совета Антониу Кошту за его самостоятельные дипломатические шаги.

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Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на заседании подчеркнул, что Кошта представляет ЕС, но не выполняет роль посредника. В немецком правительстве эту инициативу также назвали «несогласованной» и «непрофессиональной».

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