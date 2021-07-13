Кто будет вместо Авакова: СМИ назвали имена кандидатов на пост главы МВД

Кто будет вместо Авакова: СМИ назвали имена кандидатов на пост главы МВД

Сейчас на должность министра внутренних дел есть два кандидата.

После того, как глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков 13 июля подал в отставку, появились и первые прогнозы относительно того, кто теперь возглавит ведомство.

Так, источник УП в "Слуге народа" называет двух кандидатов на должность министра внутренних дел: это нардепы монобильшости Александр Бакумов и председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Ранее также обсуждали возможное назначение главой МВД секретаря СНБО Алексея Данилова, однако ОПУ от этой идеи отказался.

В свою очередь Тlegram канал ПРАВДА КАЧУРА сообщает, что в связи с отставкой Авакова, на сегодняшний вечер планируется заседание фракции "Слуга народа", где будут обсуждаться кадровые вопросы, ожидается присутствие первых лиц.

Отмечается, что будут рассмотрены новые кандидатуры на место министра МВД и возможно другие кадровые перестановки.

Сам возможный преемник на посту министра внутренних дел народный депутат от "Слуги народа" Александр Бакумов воздержался от прямого ответа, предлагал ли ему президент возглавить МВД.

Он отметил, что вопрос назначения нового руководителя Министерства внутренних дел будет обсуждаться сегодня вечером на заседании фракции, пишет LB.ua.

"Эта ситуация должна быть обсуждена сегодня вечером на фракции. Если информация об отставке Арсена Авакова соответствует действительности, мы должны поблагодарить его за проведенную за семь лет работу. И только потом будем решать вопрос о кандидатах на должность министра", — сказал он.

Напомним:

13 июля глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков 13 июля подал в отставку. Аваков написал соответствующее заявление об увольнении и поблагодарил команду за работу. "Согласно части первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" подал заявление об отставке с должности Министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!", — говорится в заявлении Авакова.

и поблагодарил команду за работу. "Согласно части первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" подал заявление об отставке с должности Министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!", — говорится в заявлении Авакова. На майской пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский прямо сказал об отставке Авакова. Как только назначенных подозреваемыми по делу Шеремета, Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугар официально перестанут называть подозреваемыми, Зеленский пообещал "серьезно говорить с министром внутренних дел об отставке.

Как только назначенных подозреваемыми по делу Шеремета, Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугар официально перестанут называть подозреваемыми, Зеленский пообещал "серьезно говорить с министром внутренних дел об отставке. В то же время, по данным апрельского социологического опроса, проведенного группой "Рейтинг", Аваков был одним из лидеров общественного доверия украинцев.

Полное интервью главы МВД Арсена Авакова в "VIP с Натальей Мосейчук"

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