Кто действительно блокирует российские активы для Украины: детали от Politico

Саммит Европейского совета, который состоится в четверг, станет тестом способности ЕС поддерживать единую позицию по отношению к Украине. Главным вызовом для европейского единства станет позиция администрации Дональда Трампа.

Об этом пишет Politico.

Главной темой станет использование замороженных активов после полномасштабного вторжения России для финансирования восстановления страны и предоставления ей финансовой помощи. Этот вопрос выявил глубокие разногласия внутри ЕС по подходам к действиям в контексте нового глобального порядка и усилению внешнего давления со стороны Вашингтона.

«Представители администрации Дональда Трампа давят на европейские правительства, особенно наиболее ориентированные на США, требуя отменить план использовать около 210 млрд евро замороженных российских активов для финансирования Украины. В результате к скептически настроенным странам присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия», — отмечают журналисты.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц оценил шансы Европы по достижению соглашения об использовании замороженных российских активов для финансирования обороны Украины как «50 на 50».

Мерц подчеркнул, что ЕС должен принять решение по так называемому «репарационному займу», ведь Украине понадобится финансирование еще как минимум на два года после завершения первого квартала 2026 года, когда заканчивается текущий раунд европейской помощи.

В апреле 2026 года Украина может столкнуться с дефицитом бюджета более чем в 70 млрд евро. Без новых доходов Киев вынужден будет сократить госрасходы, что может ухудшить экономическую стабильность и оборону страны через четыре года с момента начала полномасштабной войны.

FT сообщало, что Европейский центральный банк отказался предоставить гарантии выплаты Украине «репарационного кредита» на сумму 140 миллиардов евро, который должны были обеспечить за счет замороженных российских активов. ЕЦБ пришел к выводу, что предложение Европейской комиссии нарушает его мандат.