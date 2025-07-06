Кто действительно решил приостановить поставки оружия Украине — Климкин указал на главного

Пентагон. / © Associated Press

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Решение о временной остановке военной помощи Украине принималось непосредственно с согласия Белого дома и не могло быть инициативой отдельных должностных лиц.

Об этом заявил эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью LIGAnet.

По словам дипломата, ни один представитель Пентагона не мог самостоятельно блокировать помощь, в том числе министр обороны Пит Хегсет или его заместитель Элбридж Колби.

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"Эта история согласована однозначно с Белым домом. Она не упала с какого-нибудь чистого неба", - отметил Климкин. "Такие вещи без личного решения Трампа, единственного, кто принимает решение в этой администрации, не делаются".

Климкин также прокомментировал позицию Элбриджа Колби, которого некоторые СМИ упоминали как инициатора пересмотра приоритетов:

"Это очень умный человек, который хочет перенести акцент политики политики безопасности в Тихоокеанский регион, но и он не мог принять это решение самостоятельно".

Таким образом, по мнению Климкина, остановка помощи Украине – это сознательная политическая линия, одобренная Дональдом Трампом.

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Напомним, Министерство обороны США временно остановило отправку американского оружия в Украину. Там говорят, что это за неимением собственных запасов. Но три чиновника из США сообщили: внутренняя проверка показала, что это оружие не повредит запасам страны.