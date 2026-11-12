Кто должен говорить с Путиным: европейские лидеры не смогли прийти к согласию

Европейский саммит в Дублине / © Associated Press

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Более 50 европейских лидеров, которые собрались на саммит Европейского политического сообщества в Дублине, не смогли договориться о том, кто именно должен представлять континент на переговорах по прекращению российско-украинской войны. Несмотря на общее стремление Европы быть полноценным участником мирного процесса, вопрос о едином представителе вновь вызвал разногласия между странами.

Об этом сообщает Bloomberg.

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В ходе встречи в Дублине европейские политики обсуждали необходимость обеспечить Европе место за столом переговоров, которые США возобновили с участием Украины и России. Однако определиться с тем, кто именно должен представлять интересы континента, им не удалось.

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Среди возможных кандидатов называли верховного дипломата Европейского Союза Каю Каллас и президента Европейского совета Антониу Кошту. Некоторые участники саммита высказывали предположение, что представлять Европу должен не один человек, а несколько политиков.

В то же время большинство лидеров избегали конкретных предложений, ограничиваясь признанием необходимости принять совместное решение.

«Этот хаос — наша собственная вина», — заявил премьер-министр Словении Янез Янша.

Европа рискует остаться в стороне от мирного процесса

Неспособность европейских стран договориться о едином представителе усиливает опасения, что континент может быть отстранен от принятия ключевых решений, касающихся будущего Украины и европейской безопасности.

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Премьер-министр Болгарии Румен Радев подчеркнул, что Европа должна более активно добиваться участия в переговорах, поскольку ее место за столом переговоров до сих пор не является гарантированным.

Президент Украины Владимир Зеленский также призвал европейских лидеров как можно скорее определиться с кандидатурой. Он подчеркнул, что Европа должна стать полноправным участником мирного процесса, а решение по этому вопросу желательно принять уже в ноябре.

По данным Bloomberg, лидеры ЕС планируют более детально обсудить кандидатуру и роль европейского представителя в ходе отдельной встречи в Дублине.

Напомним, что, несмотря на сотни миллиардов евро помощи Украине, Европа остается в стороне от ключевых мирных переговоров. В то время как США ведут прямой диалог с Кремлем, европейские лидеры не могут договориться даже о том, кто будет выступать от их имени.

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