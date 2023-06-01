"Кто хочет жить": Зеленский порекомендовал российским войскам покинуть Приднестровье

Украина не собирается на территории Приднестровья никого брать в плен.

Российским военным, которые находятся на территории непризнанного Приднестровья, лучше понять, что если они хотят жить, то им нужно покинуть эту территорию.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Молдове.

Он заявил, что Украина не собирается на территории Приднестровья никого брать в плен, поскольку это территория Молдовы.

"Что делать с теми, кто там, на территории? С войсками? Ну, они захотят жить — пойдут. Давайте не думать, такси я им заказывать не буду. Найдется путь. Тот, кто хочет жить, всегда находит выход", — подчеркнул он. президент.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может вмешиваться в военные действия на территории непризнанного Приднестровья только по просьбе властей Республики Молдова.

Кроме того, ранее сообщалось, что самолеты НАТО охраняют воздушное пространство Молдовы во время визита Зеленского.

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