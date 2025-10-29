- Дата публикации
Кто из военнослужащих получит дополнительные 30 тыс грн: первые подробности
Правительство расширило перечень военных, которые во время военного положения могут получать дополнительное вознаграждение.
Правительство Украины приняло изменения в постановление №168, которыми расширен перечень военнослужащих, имеющих право на дополнительное вознаграждение во время военного положения.
об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram
Согласно обновленному документу, инструкторы и преподаватели в военных учебных заведениях теперь смогут получать от 15 000 до 30 000 гривен ежемесячной доплаты, в зависимости от объема учебной нагрузки и времени, потраченного на подготовку военного персонала.
Выплаты будут распространяться на специалистов, работающих в:
высших военных учебных заведениях;
военных институтах;
на факультетах и кафедрах военной подготовки;
в отделениях военной подготовки;
учреждениях профессионального предвысшего военного образования.
Постановление вступает в силу через три дня после официального опубликования и будет применяться с 31 августа 2025 года.
Решение направлено на повышение престижа преподавательской работы в военных учебных учреждениях и стимулирование качественной подготовки будущих защитников Украины.
