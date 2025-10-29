Кто из военнослужащих получит дополнительные 30 тыс грн: первые подробности

Военный / © Pixabay

Правительство Украины приняло изменения в постановление №168, которыми расширен перечень военнослужащих, имеющих право на дополнительное вознаграждение во время военного положения.

об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram

Согласно обновленному документу, инструкторы и преподаватели в военных учебных заведениях теперь смогут получать от 15 000 до 30 000 гривен ежемесячной доплаты, в зависимости от объема учебной нагрузки и времени, потраченного на подготовку военного персонала.

Выплаты будут распространяться на специалистов, работающих в:

высших военных учебных заведениях;

военных институтах;

на факультетах и кафедрах военной подготовки;

в отделениях военной подготовки;

учреждениях профессионального предвысшего военного образования.

Постановление вступает в силу через три дня после официального опубликования и будет применяться с 31 августа 2025 года.

Решение направлено на повышение престижа преподавательской работы в военных учебных учреждениях и стимулирование качественной подготовки будущих защитников Украины.

