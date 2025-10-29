ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
193
Время на прочтение
1 мин

Кто из военнослужащих получит дополнительные 30 тыс грн: первые подробности

Правительство расширило перечень военных, которые во время военного положения могут получать дополнительное вознаграждение.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Военный

Военный / © Pixabay

Правительство Украины приняло изменения в постановление №168, которыми расширен перечень военнослужащих, имеющих право на дополнительное вознаграждение во время военного положения.

об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram

Согласно обновленному документу, инструкторы и преподаватели в военных учебных заведениях теперь смогут получать от 15 000 до 30 000 гривен ежемесячной доплаты, в зависимости от объема учебной нагрузки и времени, потраченного на подготовку военного персонала.

Выплаты будут распространяться на специалистов, работающих в:

  • высших военных учебных заведениях;

  • военных институтах;

  • на факультетах и кафедрах военной подготовки;

  • в отделениях военной подготовки;

  • учреждениях профессионального предвысшего военного образования.

Постановление вступает в силу через три дня после официального опубликования и будет применяться с 31 августа 2025 года.

Решение направлено на повышение престижа преподавательской работы в военных учебных учреждениях и стимулирование качественной подготовки будущих защитников Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что народный депутат от партии Слуга Народа Богдан Кицак сообщал, что идея повысить зарплату каждому украинскому военному на +10 000 грн является справедливой, но пока технически невозможной из-за большого дефицита государственного бюджета.

Дата публикации
Количество просмотров
193
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie