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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Кто изменил мнение Трампа по поводу Путина и войны в Украине: в Германии ответили

В Германии считают, что именно их канцлер Мерц приложился к тому, что Дональд Трамп изменил свое мнение по поводу Путина и войны в Украине.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп изменил мнение о войне в Украине благодаря канцлеру Германии Фридриху Мерцу.

Такое мнение высказал в интервью Bild глава МИД Германии Иоганн Вадефуль.

Когда министра спросили, можно ли сказать, что после увеличения российских атак на фронте и в воздухе Украина все же проиграет, он возразил.

«Нет. Вся Европа поддерживает Украину, и Соединенные Штаты также готовы оказать поддержку. Это во многом благодаря инициативе канцлера Германии», — говорит Вадефуль.

По его мнению, Фридрих Мерц сыграл важную роль в изменении мнения Трампа, «поскольку изначально четко заявил о своей преданности Украине».

Дональд Трамп и Фридрих Мерц / © Associated Press

Дональд Трамп и Фридрих Мерц / © Associated Press

«Он (канцлер ФРГ — Ред.) выразил это, когда был в Овальном кабинете. И он высказал это во время личных обсуждений на саммите „Большой семерки“. Фридрих Мерц позвонил по телефону Дональду Трампу и сказал, что США нужны сейчас. Мы можем быть рады, что канцлер наладил такие разумные отношения с президентом США и что немецкий голос снова слышен в Вашингтоне», — говорит глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Ранее украинский журналист Виталий Портников рассказал, как Трамп может сменить военную помощь для Украины.

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