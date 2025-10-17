Кто может остановить Путина: дипломат назвал две неожиданные страны

Дмитрий Кулеба / © Associated Press

На фоне активизации попыток Дональда Трампа найти путь к завершению войны в Украине украинский дипломат указывает, что ключ к миру может лежать не только в Вашингтоне. Он назвал две другие страны, у которых есть реальные рычаги, чтобы заставить Владимира Путина прекратить агрессию, но предупредил, что любой мирный процесс будет иметь и негативные стороны для Украины.

Об этом сказал Дмитрий Кулеба для «24 канала».

Комментируя недавний успех Трампа в содействии прекращению огня между Израилем и ХАМАСом, Дмитрий Кулеба отметил, что это стало возможным лишь потому, что США «нащупали слабые места обеих сторон». Дипломат предостерег, что этот опыт несет для Украины не только надежду, но риски.

«Какие уроки для нас? Первое — нет ничего невозможного. Второе — очень важно четко нащупать слабые стороны обоих, чтобы достичь мира. Здесь есть отрицательный момент. Потому что и у нас нащупают слабые места», — предупредил дипломат.

Два «джокера»: кто это

По словам Кулебы, если говорить о давлении непосредственно на Путина, то кроме США есть еще два государства, способных это сделать.

Китай. Причина — «их всеобъемлющее партнерство с Россией». Пекин оказывает колоссальное политическое и экономическое влияние на Кремль, от которого он стал критически зависимым.

Саудовская Аравия. Эта страна держит в руках мощное экономическое оружие — нефть.

«От Саудовской Аравии зависит ситуация на мировом рынке нефти. Если бы у них было желание, то им не сложно обвалить цену на нефть до уровня, чтобы российская экономика задыхалась», — пояснил Кулеба.

Несмотря на наличие столь мощных рычагов влияния, дипломат остается реалистом. По его мнению, добиться необходимого давления на Россию сейчас будет сложно. Главная причина в том, что Кремль еще не исчерпал свои ресурсы и не достиг той точки истощения, когда был готов завершать войну на компромиссных, а не на собственных условиях.

Напомним, политолог Виктор Бобиренко призвал украинцев готовиться к долгой и тяжелой зиме, предупреждая, что война будет длиться, по меньшей мере, до весны. Он подчеркнул, что заявления некоторых политиков о скором мире вредны, поскольку демотивируют общество, и добавил, что эта зима может быть значительно строже трех предыдущих мягких зим.