Кто может остановить российскую армию: Зеленский ответил

Европейских армий, которые есть сейчас, недостаточно, чтобы остановить Россию в случае нового вторжения.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской журналистке Чечилии Салли.

"Европа при всем уважении – Италия, Франция, Германия – если даже они будут все вместе и присоединятся миллионной армии Украины, тогда да, мы сможем сравнить [европейские силы с российской армией – ред.]. Но если мы говорим, кто может остановить Россию, это ответ — только большое количество союзников", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что в такой ситуации, и особенно когда есть риск, что США не будут участвовать в конфликте с РФ, "Украина должна не уменьшать свою армию, а увеличивать".

"Потому что Европы будет недостаточно. У них есть все возможности увеличить расходы на свою защиту, на свою армию, свое оружие и технологии... Потому что все эти армии сейчас слабы по сравнению с российской", — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, по мнению Зеленского, высказывания президента США Дональда Трампа об окончании войны в Украине очень весомы, ведь это сигнал от важного человека. Но пока что план Дональда Трампа по прекращению войны остается неопределенным.

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