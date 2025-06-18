Кто может остановить войну в Украине: Мерц сделал заявление

Фридрих Мерц / © Associated Press

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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что прекратить российскую агрессию против Украины возможно только из-за сильного экономического давления, которое способны обеспечить только две страны — США и Китай. В то же время он подчеркнул, что Пекин вряд ли предпримет такие действия, поэтому основная ответственность возлагается на Вашингтон.

Об этом Мерц сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF.

По его словам, именно санкционная политика является самым эффективным инструментом влияния на Россию.

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«Лишь две страны в мире имеют реальные возможности оказать такое давление. Одна из них — Китайская Народная Республика, другая — Соединенные Штаты Америки. Китай этого не сделает. Потому остается США, которые должны это сделать», — подчеркнул канцлер.

Мерц также добавил, что Германия готова поддержать и взбодрить американского президента Дональда Трампа в усилении давления на Кремль.

Ранее он неоднократно отмечал важность усиления санкционного режима против России и наращивания военной и финансовой поддержки Украины. По его мнению, только скоординированные действия западных партнеров могут сломать агрессивные планы Путина.

Напомним, после саммита G7, Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что надеется, что Соединенные Штаты Америки таки озвучат о новых санкциях против России.

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др. подчеркнул, что Запад должен сделать все возможное для скорейшего завершения войны в Украине. «Мяч сейчас на стороне Москвы», — отметил Мерц.

В ходе визита в Вашингтон 5 мая он встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, где призвал американскую администрацию усилить экономическое давление на Россию в тесной координации с европейскими союзниками.

«Мы с президентом согласны в том, что эта война — трагедия. Я четко дал понять, что именно у него сейчас есть уникальная возможность повлиять на Кремль. Далее мы еще обсудим, как США и Европа могут действовать сообща», — заявил канцлер.

В то же время Мерц, не вступая в прямую полемику с Трампом, четко очертил, что не разделяет некоторые подходы президента США по урегулированию конфликта.

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