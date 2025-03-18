Кто может повлиять на Путина: ключевые игроки на международной арене

Вопрос мирных переговоров о войне в Украине обсуждается не только в США. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о возможности продуктивного диалога, а президент Турции поддержал мирные инициативы Дональда Трампа.

В то же время, как отмечает политолог Георгий Чижов в интервью "24 Каналу", истинное влияние на позицию Кремля может оказать совсем другой мировой лидер.

По словам Чижова, наибольшее влияние на Путина имеет президент Китая Си Цзиньпин. Ожидается, что 9 мая он посетит Москву, и если на встрече он будет настаивать на определенных уступках, Путину будет сложно их проигнорировать.

"Россия гораздо больше зависит от Китая, чем от США. Сложно сказать, как ведутся переговоры между китайским и российским руководством, но еще в 2022 году были слухи, что именно позиция Пекина заставила Москву отказаться от ядерного шантажа", – отмечает Чижов.

Китайская политика направлена на воздержание и отсутствие резких решений. Пекин может опасаться попыток Трампа перетащить Россию на свою сторону, однако, по мнению политолога, Москва не играет большой роли в глобальном противостоянии между Китаем и США.

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Вторым по влиятельности игроком в отношениях с Россией является Индия, являющаяся важным экономическим партнером Москвы и ключевым покупателем российской нефти. Именно через индийские структуры могут осуществляться важные коммуникации, в том числе в отношении экономических санкций.

Турция, хоть и играет определенную дипломатическую роль, значительно уступает Китаю и Индии. Она позиционирует себя как посредник, который пытается поддерживать контакты со всеми сторонами конфликта, в то же время извлекая из этого экономическую выгоду.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность официального признания Крыма по территории России в рамках потенциального соглашения о прекращении войны в Украине.