Кто может разговаривать с Путиным от имени Украины: Зеленский дал четкий ответ

Президент Украины напомнил о своем праве и обязанности вести переговоры о территориальной целостности

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Конституция Украины закрепляет право и обязанность президента вести переговоры по суверенитету и территориальной целостности страны. Поэтому любые заявления о якобы запрете прямых переговоров с Путиным являются исключительно российским нарративом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 13 мая во время встречи с журналистами.

«Это нарратив русских, что я не могу якобы говорить с Путиным. Хочу всем напомнить, как все это происходило. Я ввел указом в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Как это было? Украина много раз получала ультиматумы от России. Это длинная-длинная история, таких ультиматумов было очень много. Своим решением я в принципе сделал то, что и так говорит Конституция Украины», — сказал президент.

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Он напомнил, что по ст. 106 Конституции Украины президент имеет исключительные конституционные полномочия представлять государство в международных отношениях, осуществлять руководство внешнеполитической деятельностью, вести переговоры и заключать международные договоры от имени Украины. И никто другой не может вести переговоры о суверенитете и территориальной целостности Украины.

«Никто кроме меня не может вести соответствующие переговоры с лидером России или других стран. Согласно Конституции Украины это мои права и обязанности, кстати. Потому именно я и представляю интересы нашего государства. И чтобы не было этого сепаратизма, мы ввели решение СНБО. Поэтому нарратив Путина, что я должен что-то там отменить — это исключительно нарратив РФ. Я себе ничего не запрещал», — заметил Зеленский.

Он также заявил, что готов к личной встрече с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

«Я готов к встрече с этим человеком [с Путиным — ред.]. Я абсолютно понимаю, о чем говорить. Правда, на нашей стороне. Но считаю, что нам нужно сделать первый шаг. Первый шаг для людей. И уже весь мир это поддерживает. Прежде всего, ради украинцев, но и ради любой нации. Все хотят окончания войны. Мы хотим договориться о начале окончания войны. Хотя бы о начале», — подчеркнул Владимир Зеленский.

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Напомним, по мнению Зеленского, отказ Путина от переговоров свидетельствует о его страхе перед результатами прямых встреч.