Кто может стать новым министром энергетики: названа фамилия

Кандидатура главы Львовской ОВА рассматривается на должность министра энергетики — об этом сообщает нардеп.

На фоне масштабного коррупционного скандала в «Энергоатоме» министр энергетики Светлана Гринчук и экс-министр энергетики и действующий министр юстиции Герман Галущенко подали в отставку. Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что сейчас на должность министра энергетики рассматривают кандидатуру главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

«Козицкий Максим, глава Львовской ОВА — один из кандидатов, которого сейчас толкают на этот пост. Человек на 100% верен главе ОП», — написал Ярослав Железняк со ссылкой на собственные источники.

Напомним, 12 ноября министер энергетики Украины Светлана Гринчук подала в отставку.

Заявлению об отставке Гринчук предшествовал призыв президента Украины Владимира Зеленского об отставке министров энергетики (Светлана Гринчук) и юстиции (Герман Галущенко, который до назначения главой Минюста был министром энергетики) на фоне громкого коррупционного скандала в энергетической сфере (НАБУ и САП) «Энергоатом»).

Верховная Рада будет голосовать по увольнению Гринчук в следующий вторник, 18 ноября.

