Кто может стать реальной оппозицией в России: в СНБО сделали громкое заявление

По словам главы ЦПД, настоящей оппозицией в России является легион "Свобода России", РДК, а также активные нацменьшинства.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что остановить войну в Украине и предотвратить возможное столкновение России с НАТО можно путем уничтожения ее военно-промышленного комплекса и логистики.

Об этом сообщил глава ЦПД Андрей Коваленко.

"Для этого ставка Запада на нынешнюю "оппозицию" Яшина-Навальной должна быть заменена активной работой с диаспорой и нацменьшинствами. Только они способны вырастить лидеров мнений в регионах России, которые смогут стать альтернативой режиму", — отметил Коваленко.

Он отметил, что победа над российским диктатором не будет достигнута в Берлине или Париже, она должна родиться в российских регионах - таких, как Махачкала, Грозный, Казань и Якутия. Коваленко заявил, что Киев уже активно работает над этой целью, но Запад пока отстает.

"Настоящая оппозиция в России — это "Свобода России", РДК, а также активные нацменьшинства. Оценка экономической и общественной ситуации в России, когда продолжение войны станет угрозой для существования России — единственный механизм, способный заставить пути остановиться. После этого произойдет коллапс режима ", — заявил глава ЦПД.

Он добавил, что Запад должен перейти от информационной обороны к атаке и работать с нацменьшинствами.

Напомним, Путин готовит россиян к последствиям войны, которые будут ощущаться десятилетиями.

Читайте также: