Эксрадатель Трампа по национальной безопасности Джон Болтон / © Getty Images

Реклама

Ситуация для Украины осложняется из-за внутренних споров в Евросоюзе и дипломатических маневров администрации президента США Дональда Трампа . Кремлевский диктатор Владимир Путин чувствует эту слабость и уверен, что время играет на его стороне.

Такое мнение высказал бывший посол ООН и эксрадник по нацбезопасности США Джон Болтон в своей колонке для The Washington Post.

Провал с российскими активами

Болтон подверг жесткой критике результаты последнего саммита ЕС. Лидерам блока не удалось договориться об использовании около 210 млрд. евро замороженных российских активов в качестве залога для кредита Украине.

Реклама

По мнению дипломата, это доказывает, что «Евросоюз меньше, чем совокупность его частей». Бельгия при поддержке нескольких стран заблокировала план, опасаясь рисков, а команда Трампа, по сообщениям, пыталась сорвать эту инициативу, чтобы использовать активы в собственном «мирном плане».

«Это было чистое и простое поражение лидеров, которых Владимир Путин за несколько дней до того назвал „поросятами“. Послание ЕС было слабым: Европа будет поддерживать Украину, но не сильно», — пишет Болтон.

Трамп хочет Нобелевской премии, а не безопасности

Болтон отмечает, что дипломатическая команда Трампа (Стив Виткофф и Джаред Кушнер) не беспокоится о сути соглашения или безопасности Украины и НАТО. Их цель – получить «что-нибудь», что могло бы принести Трампу Нобелевскую премию мира.

В настоящее время Путин откровенно смеется над Западом, заявляя, что новая стратегия нацбезопасности Трампа даже не признает Россию врагом.

Реклама

Кто может спасти ситуацию

Поскольку у лидеров ключевых стран — Франции, Германии и Британии — серьезные внутренние политические проблемы, в Европе возник вакуум лидерства.

Болтон убежден: единственный человек, который может справиться с «объективно пророссийским поведением Трампа» и недееспособностью ЕС, — это генсек НАТО Марк Рютте .

"Рютте может быть лучшим кандидатом на ведущую роль, учитывая его успех в общении с Трампом (в прошлом) и его глубокие связи с европейскими членами НАТО со времен пребывания в должности премьер-министра Нидерландов", - заключает автор.

Болтон признает: это ненормально, когда политический лидер НАТО берет на себя такую роль, но сейчас ненормальные времена.

Реклама

Напомним, Forbes объяснил, почему Буданов понимает реальные позиции США и РФ в переговорах по Украине. Издание отмечает, что специфика работы Буданова позволяет ему видеть не только публичные заявления, но скрытые противоречия, внутренние проблемы и реальные требования заинтересованных сторон.