Кто может возглавить НАТО после Столтенберга – в Politico назвали возможных кандидатов

В октябре 2023 года завершается каденция действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Многие наблюдатели считают, что настало время, чтобы Североатлантический союз возглавила женщина.

Об этом пишет Politico.

Урсула фон дер Ляйен

На пост генерального секретаря НАТО может претендовать президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, об этом говорят многие политики. Однако в Politico добавляют, что такой вариант событий – маловероятный. В Брюсселе не ожидают, что она уйдет в отставку до истечения своего первого президентского срока в 2024 году.

Хотя ее кандидатура – одна из самых лучших: фон дер Ляйен наладила хорошие рабочие отношения с Вашингтоном. Кроме того, до 2019 года она возглавляла Минобороны Германии и как президент Европейской комиссии она имеет опыт работы с большинством глав правительств НАТО.

Если ее выберут на эту должность, она станет первой женщиной-лидером НАТО. Однако, по мнению сотрудников НАТО, нет доказательств того, что фон дер Ляйен заинтересована в этом посту.

Разногласия заключаются также в том, что 10 лет назад страны НАТО пообещали перейти к тому, чтобы к 2024 году тратить 2% своего экономического производства на оборону.

Но Германия, несмотря на то, что она самая большая экономика Европы, постоянно не достигает цели. Кроме того, некоторые наблюдатели говорят, что фон дер Ляйен несет ответственность за относительно плохое состояние обороны Германии.

Существует версия того, что Столтенбергу предложат возглавить НАТО еще на год – до 2024-го, когда Урсула фон дер Ляйен может стать генсеком Альянса после окончания президентского срока в ЕК.

Однако "если Столтенберг будет продолен до лета следующего года, кандидатура Урсули фон дер Ляйен будет выглядеть логично", – сказал высокопоставленный европейский дипломат.

Но в интервью POLITICO на прошлой неделе Столтенберг, казалось, очень хочет вернуться домой. Глава НАТО занимает этот пост более восьми лет, что является вторым по сроку пребывания в должности за семь десятилетий истории альянса. На вопрос о сплетнях, генеральный секретарь саркастически ответил: "Во-первых, в мире есть много вопросов, которые чрезвычайно важны".

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

В политических кругах на пост генсека НАТО также рассматривают премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Однако сам политик отверг предположение о своей роли в НАТО, заявив, что он хочет покинуть политику и "заняться чем-нибудь совсем другим".

По словам инсайдеров, Рютте имеет значительный опыт работы с лидерами Альянса и поддерживает тесные трансатлантические связи.

Кроме того, Нидерланды относительно мощны в обороне – они являются одними из самых больших европейских союзников для Украины. Высокопоставленный европейский дипломат заявил, что имя Рютте продолжает раздаваться чаще, но "это только слухи".

"Чем больше имен, тем четче нет кандидата", — сказал один высокопоставленный европейский дипломат, который на условиях анонимности говорил о внутренней динамике Альянса.

Официальные лица говорят, что следующий руководитель НАТО должен быть европейцем, который сможет тесно сотрудничать с теми, кто находится в Белом доме.

Однако не менее важно, что следующим руководителем НАТО должен быть тот, кто поддерживает Украину. И этот человек должен иметь статус – вероятно, бывший глава государства или правительства – который может получить единодушную поддержку из 31 столицы и, что самое важное, из США.

Другие кандидаты

Среди других возможных кандидатов упоминаются: премьер-министр Эстонии Кая Каллас и премьер-министр Испании Педро Санчес, министр обороны Великобритании Бен Уоллес, вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд, президент Румынии Клаус Иоганнис и президент Словакии Зузана Чапут.

Однако, официальные лица признают, что многие из этих имен на данном этапе политически невозможны.

Кая Каллас, например, воспринимается как слишком упорная политика. В противовес Канада и некоторые южноевропейские страны рассматриваются в Альянсе как отстающие в инвестициях обороны. Кроме того, некоторые страны не будут голосовать за кандидата, не являющегося членом ЕС, тем самым усложняя победу Уоллеса.

Как следствие, высокопоставленное лицо из северной или западной страны ЕС – вероятный профиль успешного кандидата.

Напомним, в Сети появились несколько измененные документы с описанием секретных планов США и НАТО по наращиванию украинской армии перед контрнаступлением.

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