Кто может возглавить Совет нацбезопасности США: Трамп рассматривает своего советника как фаворита

Дональд Трамп / © Associated Press

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Стивен Миллер, главный советник президента США Дональда Трампа по политике и заместитель председателя аппарата Белого дома, набирает вес как один из основных кандидатов на должность советника по национальной безопасности Америки.

Об этом Axios сообщили пять источников, знакомых с внутренними обсуждениями в администрации.

Миллер является одним из самых опытных и влиятельных членов команды Трампа, известный прежде всего как главный идеолог жесткой иммиграционной политики.

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Имя Миллера появилось в списке потенциальных преемников сразу после того, как Трамп в четверг уволил Майка Уолтца с должности советника по нацбезопасности и выдвинул его кандидатуру на должность посла США в ООН.

Обязанности Волтца временно исполняет государственный секретарь Марко Рубио. Впрочем, по словам источников, приближенных к Белому дому, Рубио уже перегружен обязанностями в Госдепартаменте.

Один из представителей Белого дома сообщил изданию, что Совет по внутренней безопасности под руководством Миллера "работает, как часы" и является "гораздо эффективнее Совета нацбезопасности, хотя и имеет в разы меньший штат".

Трамп часто полагается на узкий круг ближайших советников и доверяет им выполнение нескольких ролей одновременно.

"Марко и Стивен тесно сотрудничают в вопросах иммиграции, так что это может быть идеальная пара", — отметил один из собеседников. Другой добавил, что многие в администрации считают Миллера идеальным кандидатом для того, чтобы вернуть роли советника по нацбезопасности статус политического координатора, подчиняющегося руководителю аппарата Белого дома, а не самостоятельного кабинетного игрока.

По словам еще одного источника, Миллер уже проявил интерес к новой должности, однако сам он пока не подтвердил эту информацию. В то же время, пятый источник отмечает, что Миллер может отказаться, если новая роль будет отвлекать его от главной страсти — иммиграционной политики.

Наблюдатели отмечают, что пока неизвестно, как долго президент планирует оставить Рубио в должности исполняющего обязанности советника по нацбезопасности.

Но, как говорит один из представителей администрации, "если Стивен хочет этот пост - трудно представить, почему Трамп не согласится".

Напомним, что ранее сообщалось, что Майкл Уолтц был самым вероятным претендентом на то, чтобы понести ответственность за скандал вокруг чата Signa l. Ведь именно его аккаунт нечаянно пригласил журналиста Джеффри Голдберга в секретный групповой чат администрации Трампа.

В то же время издание Politico, ссылаясь на свои источники, главным кандидатом на место Волтца называет специального посланника Трампа Стива Виткоффа, ответственного за переговоры с Россией, Ираном и ХАМАСом в Газе.