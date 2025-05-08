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Кто может заменить США в переговорах между Украиной и РФ: Сикорский назвал нового претендента
Возглавить мирное урегулирование войны между Россией и Украиной в качестве посредника могут Китай или Турция.
Если США во главе с президентом Дональдом Трампом провалят свою роль посредника и не смогут остановить войну в Украине, на политической арене появятся другие кандидаты.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время совместной пресс-конференции с вице-президентом Еврокомиссии Кайей Каллас после неформальной встречи министров иностранных дел ЕС.
Министр подчеркнул, что желает американцам успеха в переговорах между Москвой и Киевом. Но если они терпят неудачу, новым посредником в переговорном процессе могут стать Турция или Китай.
«Турция, которая до сих пор имеет каналы связи. И прежде всего Китайская Народная Республика, которая единственная имеет средства, чтобы принудить Путина к переговорам и уменьшить его требования», — уточнил Радослав Сикорский.
Напомним, Трамп сделал заявление о роли Китая в урегулировании войны между Украиной и Россией. По словам американского президента, участие Пекина «было бы целесообразным».