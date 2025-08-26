Кто может принудить Путина к миру: президент Финляндии дал неожиданный ответ

Александр Стубб / © Associated Press

Реклама

Президент-диктатора РФ Владимир Путина можно заставить заключить мир только путем введения пошлин для стран, продолжающих торговать с Москвой или помогающих военной промышленности страны-агрессоры.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает Yle.

"Единственные, кто может убедить Путина заключить мир, скорее всего, находятся на Востоке, а не на Западе", – подчеркнул он.

Реклама

Стубб надеется, что терпение американского президента Дональда Трампа по отношению к России иссякнет.

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы достичь продолжительного мира. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы Украина сохранила свое самоопределение и территориальную целостность, насколько это возможно", - подчеркнул финский президент.

Напомним, бывший вице-президент США Майк Пенс назвал "лучший путь", который остановит войну на Украине. По его словам, введение вторичных санкций против РФ вместе с постоянной военной поддержкой Украины может разрушить экономику страны-агрессорки и стать лучшим путём к миру.