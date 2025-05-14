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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Кто может заставить Путина явиться на переговоры в Турции: эксперт назвал имя

Александр Краев также предоставил варианты развития событий в Турции.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Кто может заставить Путина явиться на переговоры в Турции: эксперт назвал имя

Владимир Путин — президент РФ / © Associated Press

Присутствие президента США Дональда Трампа могло бы вынудить главу Кремля Владимира Путина приехать на переговоры.

Такое предположение сделал эксперт Совета внешней политики «Украинская призма» Александр Краев в интервью TSN.ua.

«Россияне еще с декабря 2021 года постоянно говорят, что мы не будем говорить с Украиной. Тогда они говорили, что Украина вообще не то, что не договороспособна, Украина в принципе не субъектная. Украина не может считаться равным России субъектом и, в принципе, субъектом международных отношений. И вся их цель на тот момент была говорить напрямую со Штатами, восстановить этот определенный паритет времен холодной войны, тем самым подтвердив собственное величие. И то, что они делают сейчас, это фактически то же», — объяснил Александр Краев.

Он также назвал вероятный итог переговоров.

«Трамп может в последнюю минуту подумать, мол, а почему бы не смотаться, он такой… Поэтому, да, мне кажется, максимум, что мы можем ожидать, — технический уровень переговоров. И это у меня большие сомнения, что они состоятся», — предположил эксперт.

Напомним, издание The Telegraph также предоставило свою версию развития событий в Турции и предоставило три возможных сценария переговоров.

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