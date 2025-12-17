Китай / © Associated Press

Реклама

Идея США по созданию демилитаризованной зоны в Украине и международному управлению Запорожской атомной электростанцией выглядит малореалистичной. Такие планы не учитывают ни реалий войны, ни рисков безопасности вблизи линии фронта.

Об этом рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин для «24 Канала».

В частности, американская сторона предлагает, чтобы ЗАЭС работала под их эгидой и снабжала электроэнергией по обе стороны линии столкновения. Также речь идет о возможном размещении дата-центров для искусственного интеллекта на украинской территории вблизи станции.

Реклама

Почему ЗАЭС не может работать по этому сценарию

Специалист отмечает, что такие идеи практически неосуществимы. Запорожская АЭС полностью интегрирована в украинскую энергосистему, а ее запуск и эксплуатация возможны только с участием украинского персонала, знающего все технические особенности объекта.

Кроме того, крупные международные инвесторы не готовы вкладывать средства в инфраструктуру вблизи зоны боевых действий. Риски для бизнеса у линии фронта остаются слишком высокими.

Демилитаризованная зона: кто и как будет контролировать безопасность

Отдельные вопросы вызывает и сама концепция демилитаризованной зоны. Пока непонятно, почему ее предлагают создавать только на подконтрольных Украине территориях, а не на всей линии столкновения.

Эксперт предостерегает: без четких механизмов контроля такая зона может превратиться в опасную «серую территорию». Также остается открытым вопрос, кто будет гарантировать безопасность — Украина, ЕС или международный миротворческий контингент.

Реклама

Возможен ли быстрый мир

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает заявления о скором завершении войны скорее политической риторикой. По его словам, пока нет никаких признаков того, что Россия готова идти на реальные компромиссы.

По мнению эксперта, единственная страна, которая могла бы остановить войну в течение суток, это Китай. Причина состоит в полной экономической зависимости России от Пекина.

Пендзин отмечает: российская экономика фактически потеряла суверенитет и держится на китайских поставках. Одно решение руководства КНР о прекращении экспорта товаров двойного назначения, военной и ядерной продукции, могло бы быстро остановить боевые действия.

В то же время украинские власти уже открыто заявляют, что Китай заинтересован в продолжении войны, ведь нынешнее положение дел отвечает его стратегическим интересам.

Реклама

Напомним, Украина испытывает серьезное психологическое давление из-за так называемых мирных инициатив команды Дональда Трампа, которые предусматривают жесткие сроки и требование проведения выборов в военных условиях.

Эксминистр иностранных дел Владимир Огрызко подчеркивает, что организация голосования для миллионов беженцев и военных нереалистична и требует не менее полугода полной безопасности.

Он также предостерегает от формулы, согласно которой Украина должна пойти на уступки к получению гарантий безопасности, сравнивая это с Будапештским меморандумом. Отдельную угрозу дипломат видит в идее буферной зоны на Донбассе без зеркального отвода российских войск, что может сыграть в пользу Кремля.