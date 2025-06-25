Кто на самом деле проиграл в конфликте между Ираном и Израилем: неожиданный ответ Кулебы

Дмитрий Кулеба

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В конфликте Ирана и Израиля проиграл только президент США Дональд Трамп.

Такое мнение высказал министр иностранных дел в 2020-2024 годах Дмитрий Кулеба в интервью Наталье Мосейчук в проекте Мосейчук Podcast.

По словам Кулебы, если отвечать на вопрос, который больше всех беспокоит по Ирану и Израилю, то Третья мировая война временно откладывается.

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«Сейчас единственный, кто проиграет в этой истории, — это, как ни странно, президент Трамп. Израиль выиграет — он сказал: „Мы поставили иранцев на колени, мы разрушили их ядерную программу“. Иран говорит: „Мы ударили по Тель-Авиву, по американским базам, мы никого не боимся, мы будем воевать до конца. Бойтесь нас“, — говорит дипломат.

По его мнению, президент Трамп был в победной позиции, когда отправил секретную миссию бомбардировщиков, разбомбивших центр с центрифугами, где обогащается уран.

«Насколько там серьезные повреждения — никто не знает, потому что центр подземный. И вроде бы все были в выигрыше, и тут мы увидели остановку. Всем есть что продавать своему населению… На этом Третья мировая война была отдалена», — говорит экс-министр.

Кулеба считает, что нарушение прекращения огня Ираном показало, что Трамп слаб.

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«Вышел Трамп, и теперь он уже не сдерживает своих эмоций, матерится в прямом эфире, потому что он выглядит слабым. Потому что получается, что он объявил прекращение огня, которое, как он написал, будет «держаться вечно», но не прошло и 12 часов, как все нарушилось. Но Третьей мировой войны и последующей эскалации никто не желает. Всем нужно выйти из этой ситуации таким образом, чтобы все выглядели победителями своей аудитории», — пояснил бывший глава МИД.

Напомним, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна добилась «исторической победы».

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху считает, что это Израиль «достиг исторической победы» над Ираном.