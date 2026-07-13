Кто на выход, а кто удержит портфель: СМИ о деталях перезагрузки Кабмина

СМИ назвали министров, которые покинут обновленное Правительство / © ТСН.ua/Юлия Желонкина

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Новым премьер-министром вместо Юлии Свириденко может стать глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Вместе с премьером перезагрузка ожидает все правительство.

Кто из министров сохранит свои должности, а кто потеряет министерские портфели, пишет издание «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники во власти.

Разделение министерств

По информации издания, Министерство развития общин и территорий планируют снова разделить на Минрегион (кандидат Виталий Безгин) и Мининфраструктуры.

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На Мининфраструктуре определенности пока нет. Однако журналисты предполагают, что, скорее всего, кресло займет один из действующих руководителей ОВА, например, Олег Синегубов (Харьковщина), Николай Калашник (Киевщина), Иван Федоров (Запорожье) и т.д.

Также ожидается разобщение Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Нынешний глава Алексей Соболев Минэкономики в новом правительстве будет заниматься первыми двумя направлениями. Отдельное министерство сельского хозяйства должно возглавить Тарас Высоцкий.

Кто потеряет должность

Министр развития громад и территорий Алексей Кулеба и Минразвития Алексей Кулеба

Министр образования Оксен Лисовый

Также, по информации издания, не исключается замена министра обороны Михаила Федорова и вице-премьера Тараса Качки.

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Отмечается, что Михаила Федорова в Минобороны могут заменить главу МВД Игоря Клименко или другого кандидата.

Должность вице-премьера по евроинтеграции вместо Тараса Качки может занять посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов.

Кроме того, ищут замену главы Минветеранов Натальи Калмыковой.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк обнародовал прогноз по поводу будущих кадровых изменений в украинском правительстве после отставки премьер-министра Юлии Свириденко. По его словам, уже определен предполагаемый новый глава правительства, а также сформирован предварительный список министров, которые могут сохранить свои должности или возглавить новые ведомства.

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Раньше мы писали, когда нардепы уволят Свириденко и назначат нового премьера.

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