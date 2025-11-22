Кто написал "мирный план Трампа": Bloomberg узнал подробности

Флаги США, ЕС, Украины и России / Иллюстративное изображение / © ТСН.ua

Стали известны шокирующие детали написания «мирного плана» США для урегулирования войны в Украине, вызвавшей резкую критику в Европе и Киеве. Выяснилось, что создание документа проходило без должного участия американских межведомственных структур. Более того, руководил процессом российский посланник. Это подчеркивает высокую вероятность того, что условия плана выгодны исключительно для Кремля.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, разработкой «мирного плана» США руководили спецпредставитель президента США Стив Виткофф и российский посланник Кирилл Дмитриев. Ключевые чиновники США даже не были информированы о деталях к позднему этапу, что указывает на отсутствие широкого межведомственного участия Америки в этом процессе.

В частности, стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио, возглавляющий всю внешнеполитическую деятельность Белого дома, в разработке плана участия не принимал. Среди активно продвигающих план называют также министра армии Дэна Дрисколла, который взял на себя центральную роль «исполнителя» воли Трампа в отношении Украины.

Дрисколл ранее проинформировал европейских послов, что соглашение должно быть заключено как можно быстрее, поскольку Украина находится в «плохом положении», а президент Трамп хочет заключить мирный договор в ближайшее время.

Издание отмечает, что план «нуждается в дополнительной работе», поскольку он предлагает территориальные уступки России, которые будет «трудно проглотить», ограничивает размер украинской армии, блокирует ее вступление в НАТО и переводит на ЕС расходы на восстановление.

«Это сродни тому, что Россия получит все, чего хотела в этой войне на истощение», — отмечает издание.

Напомним, на фоне ультиматума Трампа о неделе на принятие мирной инициативы Киев должен сконцентрироваться на получении поддержки от ЕС. Эксперт ответил, могут ли США реально прекратить военную помощь Украине в случае провала «мирного плана».