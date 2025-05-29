Кто победит в войне и на чьей стороне время: The Hill о силах РФ и Украины

The Hill — о том, выстоит ли Украина в затяжной войне / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Кто побеждает, Украина или Россия? Чьи перспективы лучше в долгосрочной перспективе?

Ответы на эти вопросы пытались дать в статье американской газеты The Hill.

В издании заметят, что сейчас все убеждены — время на стороне России. Однако напоминают, что в свое время все соглашались, что война в Украине закончится через несколько недель, что было предупреждением об опасностях группового мышления. А сейчас, как и тогда, реальность несколько сложнее.

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Существуют два противоположных мнения: оптимисты, считающие, что Украина победит, и пессимисты, делающие ставку на Россию.

Мнение пессимистов

Суть пессимизма состоит в цифрах. Население, экономика и военно-промышленный комплекс России гораздо больше, чем в Украине. Поэтому эти цифры будут определять конечный результат, даже несмотря на то, что потери России на поле боя очень высоки, а ее экономика пострадала от санкций и экономической политики Владимира Путина.

Эксперты-аналитики Коллин Майзель и Мэтью Берроуз прямо применяют этот подход в статье под названием «Россия может позволить себе потерпеть поражение в Украине».

«Сможет ли Россия сохранить свою способность восстанавливать и даже наращивать свои войска по мере развития войны в Украине, остается неопределенным. Более очевидно ее преимущество над Украиной по общей численности населения, где почти в четыре раза больше людей и примерно 18,9 миллиона мужчин в возрасте 20–39 лет по сравнению с менее чем пятью миллионами мужчин этого возраста в Украине. Россия может потерять втрое больше войск, чем Украина, и все равно меньше пострадать в относительном выражении», — пишут они.

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Цифры — не всегда правильный показатель

В The Hill приводят исторические параллели: одни цифры не всегда являются предвестником победы. США должны были победить во Вьетнаме, Афганистане и Ираке, но этого не произошло. Франция должна была победить в Алжире и Вьетнаме, но этого не произошло. Имперская Россия должна выиграть Крымскую войну и Русско-японскую войну, но этого не произошло. А древние греки, а позже и Александр Македонский, никогда не должны были победить Персидскую империю, но они это сделали.

«Понятно, что в этой истории есть нечто большее, чем просто количество людей, денег и материалов. Лидерство, моральный дух, тактика, стратегия, качество оружия и другие неизмеримые факторы играют важную, возможно, даже решающую роль. Германия при кайзере Вильгельме и Гитлере (речь идет о Первой и Второй мировых войнах — Ред.) бессмысленно нарушила ведущий принцип внешней политики Отто фон Бисмарка об избежании войны на два фронта. В результате оба потерпели поражение», — отмечают в издании.

Учитывая это, победа России отнюдь не гарантия. И тот факт, что война длится так долго, возможно, свидетельствует о бесполезности полагаться исключительно на количество.

Смогут ли украинцы выстоять и победить

Но смогут ли украинцы, имеющие ограниченные возможности для численности, победить? Многие, особенно солдаты на передовой, считают, что смогут Стефан Коршак, старший корреспондент Kyiv Post по вопросам обороны, недавно подытожил аргументы одного из таких офицеров, Роберта Бровди («Мадьяра».

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«Россия мобилизует около 30-32 000 солдат ежемесячно, а [Вооруженные силы Украины] убивают около 20 000 солдат ежемесячно», — пишет он. Это позволяет легко понять задачу [украинцев] очень четко: убивать или ранить от 10 000 до 12 000 российских солдат ежемесячно. Сделайте это, и все российские наступательные деяния скоро провалятся. Продолжайте в том же духе, и глобальный моральный дух армии РФ разрушится. Продолжайте еще немного, и вы можете свергнуть российское правительство».

Сможет ли Украина это сделать? «Мадьяр» считает, что да. Он соглашается, что все зависит от количества — Украине нужно убить больше россиян, чем Россия может мобилизовать. Но достижение этой точки зависит не только от количества солдат или оружия, которое Украина может выработать. Речь идет о качестве беспилотников и способности украинских солдат эффективно их использовать.

Так кто прав, оптимисты или пессимисты?

«Если предположить, что анализ Майзеля, Берроуза и Бровди прав, мы можем заключить, что, как минимум, это — ничья, что, учитывая неравенство ресурсов и безнадежную надежду Путина уничтожить Украину, на самом деле означает незначительную победу Украины. Время, возможно, на стороне Украины», — подытожили в издании.

Ранее журналист Виталий Портников назвал три главных задачи от Путина на летнее наступление российской армии.

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