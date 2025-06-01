Кто поедет на переговоры с РФ в Стамбул: Зеленский изменил состав делегации

Президент Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил полный состав делегации Украины на переговорах в Стамбуле 2 июня. В перечне — 14 человек: Александр Бевз — советник руководителя ОП, Сергей Кислица — первый заместитель министра иностранных дел и другие. Возглавляет украинскую делегацию министр обороны Рустем Умеров.

Об этом говорит указ на сайте президента Украины.

Полный список украинской делегации в Стамбуле

Возглавит делегацию Украины по-прежнему министр обороны Рустем Умеров.

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Кроме Умерова, в состав делегации вошли:

Александр Бевз — советник руководителя Офиса президента. Александр Дьяков — заместитель начальника штаба Командования Военно-морских сил ВСУ. Сергей Кислица — первый заместитель министра иностранных дел. Юрий Ковбаса — представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласию). Георгий Кузьмичев — офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ аппарата главнокомандующего ВСУ. Олег Луговский — первый заместитель председателя Службы внешней разведки. Евгений Острянский — заместитель начальника Генерального штаба ВСУ. Александр Поклад — заместитель председателя Службы безопасности Украины. Вадим Скибицкий — заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны. Андрей Фомин — начальник отдела международного права — заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ. Алексей Шевченко — заместитель начальника Генерального штаба ВСУ. Александр Шерихов — старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ. Евгений Шинкарев — заместитель начальника штаба Командования Воздушных сил ВСУ.

Напомним, во время переговоров с РФ 16 мая присутствовал начальник управления международного и операционного права центрального юридического управления генерального штаба Вооруженных сил Алексей Маловацкий. В нынешнем составе делегации его нет.

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