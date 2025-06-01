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Политика
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Кто поедет на переговоры с РФ в Стамбул: Зеленский изменил состав делегации

В ходе первого раунда переговоров с РФ в Турции украинская делегация состояла из 12 человек. Сейчас – 14 с Рустемом Умеровым во главе.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Кто поедет на переговоры с РФ в Стамбул: Зеленский изменил состав делегации

Президент Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил полный состав делегации Украины на переговорах в Стамбуле 2 июня. В перечне — 14 человек: Александр Бевз — советник руководителя ОП, Сергей Кислица — первый заместитель министра иностранных дел и другие. Возглавляет украинскую делегацию министр обороны Рустем Умеров.

Об этом говорит указ на сайте президента Украины.

Полный список украинской делегации в Стамбуле

Возглавит делегацию Украины по-прежнему министр обороны Рустем Умеров.

Кроме Умерова, в состав делегации вошли:

  1. Александр Бевз — советник руководителя Офиса президента.

  2. Александр Дьяков — заместитель начальника штаба Командования Военно-морских сил ВСУ.

  3. Сергей Кислица — первый заместитель министра иностранных дел.

  4. Юрий Ковбаса — представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласию).

  5. Георгий Кузьмичев — офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ аппарата главнокомандующего ВСУ.

  6. Олег Луговский — первый заместитель председателя Службы внешней разведки.

  7. Евгений Острянский — заместитель начальника Генерального штаба ВСУ.

  8. Александр Поклад — заместитель председателя Службы безопасности Украины.

  9. Вадим Скибицкий — заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны.

  10. Андрей Фомин — начальник отдела международного права — заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ.

  11. Алексей Шевченко — заместитель начальника Генерального штаба ВСУ.

  12. Александр Шерихов — старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ.

  13. Евгений Шинкарев — заместитель начальника штаба Командования Воздушных сил ВСУ.

Напомним, во время переговоров с РФ 16 мая присутствовал начальник управления международного и операционного права центрального юридического управления генерального штаба Вооруженных сил Алексей Маловацкий. В нынешнем составе делегации его нет.

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