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Кто поедет на переговоры с РФ в Стамбул: Зеленский изменил состав делегации
В ходе первого раунда переговоров с РФ в Турции украинская делегация состояла из 12 человек. Сейчас – 14 с Рустемом Умеровым во главе.
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил полный состав делегации Украины на переговорах в Стамбуле 2 июня. В перечне — 14 человек: Александр Бевз — советник руководителя ОП, Сергей Кислица — первый заместитель министра иностранных дел и другие. Возглавляет украинскую делегацию министр обороны Рустем Умеров.
Об этом говорит указ на сайте президента Украины.
Полный список украинской делегации в Стамбуле
Возглавит делегацию Украины по-прежнему министр обороны Рустем Умеров.
Кроме Умерова, в состав делегации вошли:
Александр Бевз — советник руководителя Офиса президента.
Александр Дьяков — заместитель начальника штаба Командования Военно-морских сил ВСУ.
Сергей Кислица — первый заместитель министра иностранных дел.
Юрий Ковбаса — представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласию).
Георгий Кузьмичев — офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ аппарата главнокомандующего ВСУ.
Олег Луговский — первый заместитель председателя Службы внешней разведки.
Евгений Острянский — заместитель начальника Генерального штаба ВСУ.
Александр Поклад — заместитель председателя Службы безопасности Украины.
Вадим Скибицкий — заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны.
Андрей Фомин — начальник отдела международного права — заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ.
Алексей Шевченко — заместитель начальника Генерального штаба ВСУ.
Александр Шерихов — старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ.
Евгений Шинкарев — заместитель начальника штаба Командования Воздушных сил ВСУ.
Напомним, во время переговоров с РФ 16 мая присутствовал начальник управления международного и операционного права центрального юридического управления генерального штаба Вооруженных сил Алексей Маловацкий. В нынешнем составе делегации его нет.
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