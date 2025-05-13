Кто поедет на переговоры с Украиной в Стамбул: что говорят в Кремле

Песков и Путин / © Associated Press

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Российские власти заявляют, что готовятся к потенциальным переговорам с Украиной в Стамбуле. Однако до сих пор неизвестно, кто будет представлять Российскую Федерацию на этой встрече.

Как сообщают российские СМИ, это станет известно только после личного решения президента Владимира Путина.

«Кремль объявит, кто будет представлять Россию на переговорах, когда Путин признает это целесообразным», — заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил Путина на прямые переговоры в Стамбуле, которые должны пройти 15 мая. Сторона РФ пока публично не подтвердила участие первого лица или других представителей высшего политического руководства.

Переговоры в Стамбуле: что известно

Напомним, 10 мая Путин на пресс-конференции предложил возобновить переговоры с Украиной. Конечно, отметив, что Россия вроде бы «неоднократно предлагала шаги по прекращению огня с украинской стороной».

Президент США Дональд Трамп также не исключает своего присутствия на возможных мирных переговорах между Украиной и Россией, которые могут состояться уже в четверг в Турции.

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Однако, по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Зеленский согласится на переговоры в Стамбуле только в случае личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.