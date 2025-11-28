Кто поедет на переговоры в Майами вместо Ермака: журналисты узнали фамилию представителя Украины

Кто поедет на переговоры в Майами / © Getty Images

Украину на переговорах с представителями команды президента США Дональда Трампа в Майами все же будет представлять секретарь СНБО Рустем Умеров.

Об этом сообщил журналист Кристофер Миллер.

По его словам, Умеров планирует встретиться с американскими посланниками уже этого уик-энда, несмотря на отставку главы Офиса президента Андрея Ермака.

Напомним, накануне стало известно, что Андрей Ермак подал в отставку за день до поездки в Майами, где должен был возглавить украинскую делегацию на переговорах об условиях возможного мирного плана для Украины.

Ожидалось, что Ермак прибудет в США вместе с несколькими советниками президента Владимира Зеленского, чтобы провести встречу с посланниками Трампа — бизнесменом Стивом Виткоффом и бывшим старшим советником Белого дома Джаредом Кушнером.

Ранее сообщалось, что 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Ермака с поста руководителя Офиса президента.