Skynex

Германия окончательно закрепила за собой статус главного поставщика военной помощи Украине, приняв эту роль в США. Несмотря на политику посвящения точных объемов поставок, анализ публичных данных позволяет определить масштабный пакет вооружений на 2026 год.

Об этом сообщает Defense Express.

Как сообщает издание, приоритетом Берлина остается усиление украинской системы противовоздушной обороны. Ожидается, что в течение года Воздушные силы получат не менее трех дополнительных батарей ЗРК Iris-T SLM, а также зенитные установки Skyranger 35 на базе Leopard 1. Для поддержки авиации и комплексов FrankenSAM запланирована передача большой партии ракет AIM-9, а для систем Gepard и Skynex — сот.

Существенное подкрепление получит и украинская артиллерия. На 2026 год прогнозируется полноценное развертывание дивизионов новейших колесных САУ RCH 155, интегрированных в украинскую систему управления «Кропива». Параллельно Германия продолжает финансировать внутреннее украинское производство. Благодаря выделенным 750 миллионам евро ожидается выпуск около 200 самоходных гаубиц «Богдана» на немецких шасси Zetros. Вместе с гаубицами Вооруженные Силы должны получить до тысячи грузовиков Zetros и поставки снарядов калибров 155 мм и 122 мм.

Также в издании сообщалось, что беспилотные системы и инновационные технологии остаются в фокусе сотрудничества. Кроме проверенных разведывательных дронов Vector, Германия, вероятно, будет поставлять ударные БПЛА от компании Helsing и продолжит финансировать украинские дроны-камикадзе большой дальности, в частности, «Февраль».

По данным медиа, в бронетанковом сегменте ожидается поступление первых пяти БМП Lynx от концерна Rheinmetall, а в медицинском — мобильных госпиталей для спасения раненых на передовой. Кроме того, Берлин планирует продолжать участие в программе PURL, выделяя средства на закупку американских ракет GMLRS и систем Patriot для нужд Украины.

Ранее сообщалось, что Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что немецкие войска не будут размещены в Украине даже после достижения прекращения огня.

Напомним, европейские чиновники сообщают, что в Украину могут прибыть от 15 до 30 тысяч западных миротворцев. Основную часть сил предоставят Франция и Великобритания, Турция будет обеспечивать безопасность Черного моря.