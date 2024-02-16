Кто следующий: еще одна страна может заключить безопасное соглашение с Украиной через несколько недель

Это соглашение будет заключено "по понятным причинам".

Норвегия и Украина могут подписать соглашение о гарантиях безопасности через несколько недель.

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в кулуарах Мюнхенской конференции безопасности 16 февраля, сообщает Nettavisen.

По словам Стере, наиболее всеобъемлющие соглашения о обязательствах безопасности Украины будет заключать с государствами G7 "по понятным причинам".

“Но скандинавские страны также будут подписывать соглашения индивидуально в течение определенного периода времени. Цель – заключить соглашение, которое подтвердит поддержку Норвегией независимости Украины и ее права на самозащиту”, – отметил норвежский премьер.

По его оценке, для подписания соглашения между Норвегией и Украиной нужно еще несколько недель.

Напомним, 16 февраля канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности. Это произошло во время визита Владимира Зеленского в Берлин. Также Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины во время визита украинского лидера в Париж.

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