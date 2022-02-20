Кто следующий после Украины: глава МИД Британии считает, что Путин может оккупировать страны Балтии

Лиз Трасс считает, что "такой худший сценарий" (вторжение РФ в Украину — Ред.) может произойти уже на следующей неделе.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Владимир Путин продолжит войну с соседними странами, если ему позволят вторгнуться в Украину.
Об этом сообщает Daily Mail.
"Нам нужно остановить Путина, потому что он не остановится в Украине", — сказала Трасс.
По ее словам, Россия может оккупировать соседние страны, в частности страны Балтии, если не предотвратить вторжение в Украину.
"Путин все это сказал публично: что он хочет создать Великую Россию, что он хочет вернуться к той ситуации, которая была раньше, когда Россия контролировала огромные просторы Восточной Европы. Поэтому так важно, чтобы мы и наши союзники противостояли Путину. На следующей неделе это может быть Украина, но какая страна будет следующей?", — отметила Трасс.
Министрп считает, что "такой худший сценарий" (вторжение РФ в Украину — Ред.) может произойти уже на следующей неделе.
Напомним, что Великобритания создаст структуру для противодействия российским дезинформациям и фейкам об Украине.
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