Кто сорвет переговоры первым: Киев и Москва пытаются не разозлить Трампа

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Украина и Россия разыгрывают дипломатическую игру вокруг возможных переговоров в Турции, чтобы не потерять благосклонность Дональда Трампа.

Об этом пишет Politico.

Президент Украины Владимир Зеленский официально пригласил Владимира Путина на личную встречу в Стамбуле:

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"Я буду ждать Путина в Турции в четверг. Лично. Надеюсь, что на этот раз россияне не будут искать оправданий", - написал он в X.

На фоне этого заявления Россия не замедляет темп боевых действий — в частности, в ночь на понедельник осуществлен массированный запуск дронов, а также артиллерийские атаки на позиции ВСУ. Кремль одновременно заявляет об обстреле Курской области со стороны Украины.

В Киеве убеждены, что публичная инициатива Зеленского — это дипломатический ход, чтобы вынудить Путина или согласиться на встречу, или показать, что именно он ее блокирует.

"Теперь Путин не может просто отказаться – иначе будет видно, что именно он не хочет переговоров. Это важно, особенно в глазах Трампа", – пояснил глава комитета ВР по вопросам внешней политики Александр Мережко в комментарии для Politico.

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Подобного мнения придерживается и политолог Владимир Фесенко:

"Если Путин проигнорирует встречу, он будет выглядеть как неудачник в глазах Трампа, а это может изменить настроение администрации США", - отметил эксперт.

Тем временем Дональд Трамп призвал обе стороны воспользоваться шансом:

"Даже если сделка не будет достигнута, все поймут, на чем стоит каждый, и будут действовать соответственно", - написал он в Truth Social.

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В Кремле обвиняют Украину в срыве предыдущих перемирий и настаивают, что Киев должен сначала отменить свое решение 2022 года о запрете переговоров с Путиным. Спикер Песков предостерег от "чрезмерного упрощения" процесса.

Ранее мы писали, что в Стамбуле 15 мая могут состояться. переговоры Украины и России . Однако им предстоит 30-дневное прекращение огня, на которое РФ не соглашается. Владимир Путин ведет двойную игру: одновременно говорит о переговорах и продолжает наступательные действия.