Кто стал бы президентом, если бы в ближайшее время прошли выборы: результаты опроса

Кто стал бы президентом, если бы в ближайшее время прошли выборы: результаты опроса

В тройке лидеров "знакомые лица" — Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то наибольшую поддержку избирателей получил бы действующий президент Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 23-25 июля.

Поддержка избирателей распределились бы следующим образом (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором):

27,7% проголосовали бы за Владимира Зеленского,

13,4% поддержали бы пятого президента и главу "Евросолидарности" Петра Порошенко,

11,4% — глава ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко,

10,1% — один из лидеров ОПЗЖ Юрий Бойко,

7,8% — Игорь Смешко,

6,1% — экс-премьер Владимир Гройсман,

6% — владелец телеканала "НАШ" Евгений Мураев,

4,1% — председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Поддержка других кандидатов ниже 3%. Что интересно, в рейтинге не упоминается мэр столицы Виталий Кличко. Хотя результаты опроса, опубликованные Киевским международным институтом социологии в марте, давали Кличко 33,8% в рейтинге доверия избирателей.

Антирейтинг политиков возглавляет Петр Порошенко. За него не проголосовали бы ни при каких обстоятельствах 46%. 36% не проголосовали бы за Тимошенко, 34% — за Бойко, 29% — за Зеленского, 26% — за Ляшко. Каждый пятый опрашиваемый не проголосовал бы ни при каких обстоятельствах за Арсения Яценюка и Олега Тягнибока.

Ранее сообщалось, что Владимиру Зеленскому не доверяет более половины украинцев.

Напомним, что пять политических партий преодолели бы 5-процентный проходной барьер, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время.

Треть украинцев, голосовавших на местных выборах, проигнорировали опрос от Зеленского

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