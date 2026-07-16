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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Кто станет новым главой Минобороны: Зеленский держит интригу

Президент окончательно еще не определился с тем, кто возглавит Минобороны. Однако он не исключил, что министром обороны может стать экс-глава МВД Игорь Клименко.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский еще не вносил в парламент документы на назначение нового министра обороны.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Киеве.

«Что касается Клименко, он рассматривается как одна из кандидатур. Да, рассматривается мной, я еще не подал соответствующих документов в парламент. Потому что министр обороны и министр иностранных дел, вы знаете, что это отдельное голосование. У него есть очень сильные стороны. И как у Михаила очень сильные стороны», — сказал Зеленский.

Президент также уточнил, как видит ситуацию взаимодействия Минобороны и руководства армии в будущем.

«Вопрос, как я на это смотрю. То есть первое — армия должна работать с Министерством обороны. Вторая история — ТЦК. Я уже не могу сказать, что ТЦК они где-то в военных. Как я вам сказал, что вопрос мобилизации — он сложен и им надо всем заниматься. И армии, и военным. И поэтому я считаю, что у Клименко — это, скажем так, снабжение и уничтожение позорных бусификационных моментов, я считаю, что это может быть его сильными сторонами», — добавил президент.

Обновление Кабмина — что известно

12 июля президент Владимир Зеленский заявил, что в правительстве произойдут изменения, и предложил премьер-министру Юлии Свириденко другую должность. Свириденко подтвердила, что покинет пост главы правительства.

В отставку подал и Михаил Федоров. Должность министра обороны вакантна.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что по состоянию на данный момент в парламенте отсутствует необходимое количество голосов для назначения Игоря Клименко министром обороны.

«На Клименко, как министра обороны, голосов по состоянию на данный момент нет. Соответственно, сегодня голосовать никто не будет», — отметил он.

Алексей Кулеба также сложил свои полномочия.

Сегодня, 16 июля, новым премьером стал Сергей Корецкий.

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Дата публикации
Количество просмотров
414
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