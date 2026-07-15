Кто станет новым премьер-министром после отставки Свириденко: Арахамия намекнул

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия / © Getty Images

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Фракция «Слуга народа» провела заседание, на котором присутствовал глава «Нафтогаза», главный кандидат в премьеры Сергей Корецкий. Он представил нардепам свое видение работы Кабинета Министров.

Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия в среду, 15 июля.

Арахамия отметил, что Корецкий имеет значительный опыт в корпоративном и государственном секторах. По его мнению, он хорошо зарекомендовал себя в «Укрнафте», в «Нафтогазе».

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«Прошлый отопительный сезон газ, по факту, был единственным энергоресурсом, стабильно поставляемым потребителям, несмотря на атаки на мощности добычи и хранения. Считаем такой опыт очень полезным, особенно сейчас, когда Украина готовится к, вероятно, самой тяжелой зиме в нашей истории», — отметил нардеп.

Приоритеты работы правительства Корецкого

Арахамия поделился, что среди приоритетов работы правительства Корецкий назвал:

поддержку населения,

подготовку к отопительному сезону,

укрепление сил обороны,

защиту инфраструктуры.

Отставка правительства Свириденко — что известно

Напомним, 14 июля Верховная Рада уволила Юлию Свириденко с должности премьер-министра Украины. Она занимала ее почти год. Она назвала причину своей отставки. По ее словам, президент Зеленский четко дал понять, что необходима перегрузка правительства.

Нового премьера планируют назначить в четверг, 16 июля. По данным СМИ и некоторых нардепов, главный кандидат в премьеры — глава Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий. 12 июля Зеленский провел с ним встречу.

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