Кто станет переговорщиком от ЕС с Россией: Politico назвало трех главных кандидатов

Ангела Меркель, Кая Каллас, Марио Драги, Александр Стубб, Барт Эйде / © ТСН

В Евросоюзе активно обсуждают кандидатуры на роль специального посланника для переговоров по российско-украинской войне. Среди главных претендентов оказались экс-канцлер Германии Ангела Меркель, экс-премьер Италии Марио Драги и президент Финляндии Александр Стубб.

Об этом пишет Politico.

Кроме того, издание называет одним из самых очевидных претендентов на роль переговорщицы от ЕС главу евродипломатии Каю Каллас. Она долгое время выступала против прямых переговоров с Россией, однако позже допустила возможность назначения специального посланника, заявив, что министры иностранных дел ЕС обсудят этот вопрос в конце месяца.

На прошлой неделе Каллас, похоже, даже намекнула на собственную кандидатуру, сказав журналистам: «Думаю, я смогу распознать ловушки, которые расставляет Россия».

Впрочем, трое дипломатов ЕС предостерегли, что ее жесткая позиция в отношении России почти наверняка вызовет негативную реакцию президента Владимира Путина.

«К сожалению, она сама исключила себя из числа кандидатов на эту должность», — сказал один из дипломатов ЕС.

Говоря о возможной кандидатуре Меркель, издание отмечает, что она сейчас доступна для такой роли и имеет опыт непосредственного общения как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с Путиным. В то же время многие европейцы считают, что предыдущие неудачные попытки посредничества Меркель являются достаточным основанием не рассматривать ее кандидатуру.

Что касается Стубба, то среди его преимуществ называют опыт посредничества в Финляндии и ранее высказанный интерес к такой роли. Однако для этого политику понадобится широкая поддержка ЕС, а членство Финляндии в НАТО может сделать его менее приемлемым для Москвы.

В свою очередь, Драги пользуется значительным авторитетом в Европе и не воспринимается ни как слишком воинственный, ни как благосклонный к Кремлю. В то же время никаких публичных сигналов о его заинтересованности этой ролью пока не было.

По словам источников, знакомых с позицией Киева, будущий посланник должен иметь мощную поддержку ЕС, но при этом не быть прямым представителем самого блока, к которому Путин относится с глубоким недоверием.

В этом контексте упоминаются такие фигуры, как министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде или даже глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, который поддерживает контакты с обеими сторонами.

Как заключает издание, главной проблемой в выборе переговорщика является не позиции Путина или Зеленского, а неспособность самих европейцев прийти к согласию между собой.

Переговоры ЕС с Россией по войне в Украине — что известно

Напомним, 8 мая накануне парада в Кремле резко изменили риторику и заговорили о «готовности» к переговорам со всеми, в частности с ЕС. Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путин якобы стремится «продвигаться в диалоге», однако Россия не собирается сама инициировать контакты с ЕС.

Путин предложил кандидатуру пророссийского экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве переговорщика по Украине от ЕС. Однако Каллас решительно отвергла это предложение, назвав Шредера лоббистом российских госкомпаний и подчеркнув, что дать Москве право назначать переговорщика от имени Европы — «не очень мудро». В то же время в Берлине обсуждают кандидатуру президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

В европейских политических кругах активно обсуждают кандидатуру Меркель на роль переговорщика с Россией. Spiegel со ссылкой на источники отмечает, что ее считают оптимальным вариантом из-за личных контактов с Зеленским и Путиным, а также длительного пребывания вне активной политики. В офисе Меркель сообщили, что официальных обращений по поводу этой миссии пока не поступало, и не уточнили, согласилась бы она на такую роль.

