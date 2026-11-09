ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
959
Время на прочтение
2 мин

Кто станет следующим президентом США: Трамп назвал фаворита

Дональд Трамп неожиданно назвал Марко Рубио среди потенциальных кандидатов от Республиканской партии на президентских выборах в США в 2028 году.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Марко Рубио и Дональд Трамп

Марко Рубио и Дональд Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп назвал госсекретаря США Марко Рубио среди потенциальных претендентов на президентскую номинацию от Республиканской партии в 2028 году. Глава Белого дома одобрительно отозвался о нем и вице-президенте Джее Ди Вэнсе, однако пока не решил, будет ли поддерживать кого-либо из них во время праймериз.

Об этом президент США рассказал в интервью журналисту Россу Дауту для программы 60 Minutes.

Трамп назвал Марко Рубио потенциальным кандидатом в президенты США в 2028 году

Журналист спросил Трампа, кого он рассматривает как возможного кандидата от республиканцев на президентских выборах 2028 года, кроме действующего вице-президента Джея Ди Вэнса. В ответ президент назвал Марко Рубио.

«Я думаю, что Марк замечательный», — сказал американский лидер.

Он также выразил мнение, что Рубио, вероятнее всего, останется в должности государственного секретаря США, поскольку ему нравится его работа и хорошо справляется со своими обязанностями.

«Он точно любит это и делает фантастическую работу», — добавил Трамп.

Джей Ди Вэнс и Марко Рубио: поддержит ли Трамп кого-нибудь на выборах 2028 года

Кроме Рубио, среди потенциальных кандидатов от республиканцев остается вице-президент Джей Ди Вэнс. Однако Трамп пока не определился, будет ли поддерживать кого-либо из политиков во время внутрипартийной гонки.

Президент предположил, что может вообще не вмешиваться в выбор будущего кандидата.

«Возможно, мне лучше не вмешиваться», — сказал он.

Трамп признал, что его поддержка могла бы оказать существенное влияние на результаты праймериз. По его словам, политики, которые он поддерживал ранее, нередко получали преимущество в борьбе за партийную номинацию.

Напомним, ранее британская экстрасенская Селина Авалон, которую в медиа называют «новой Бабой Вангой», предусмотрела Дональду Трампу серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых он якобы может досрочно покинуть пост президента США. По ее словам, в таком случае вице-президент Джей Ди Вэнс может взять на себя президентские полномочия и возглавить страну.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie