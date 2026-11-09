Кто станет следующим президентом США: Трамп назвал фаворита

Марко Рубио и Дональд Трамп / © Associated Press

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Дональд Трамп назвал госсекретаря США Марко Рубио среди потенциальных претендентов на президентскую номинацию от Республиканской партии в 2028 году. Глава Белого дома одобрительно отозвался о нем и вице-президенте Джее Ди Вэнсе, однако пока не решил, будет ли поддерживать кого-либо из них во время праймериз.

Об этом президент США рассказал в интервью журналисту Россу Дауту для программы 60 Minutes.

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Трамп назвал Марко Рубио потенциальным кандидатом в президенты США в 2028 году

Журналист спросил Трампа, кого он рассматривает как возможного кандидата от республиканцев на президентских выборах 2028 года, кроме действующего вице-президента Джея Ди Вэнса. В ответ президент назвал Марко Рубио.

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«Я думаю, что Марк замечательный», — сказал американский лидер.

Он также выразил мнение, что Рубио, вероятнее всего, останется в должности государственного секретаря США, поскольку ему нравится его работа и хорошо справляется со своими обязанностями.

«Он точно любит это и делает фантастическую работу», — добавил Трамп.

Джей Ди Вэнс и Марко Рубио: поддержит ли Трамп кого-нибудь на выборах 2028 года

Кроме Рубио, среди потенциальных кандидатов от республиканцев остается вице-президент Джей Ди Вэнс. Однако Трамп пока не определился, будет ли поддерживать кого-либо из политиков во время внутрипартийной гонки.

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Президент предположил, что может вообще не вмешиваться в выбор будущего кандидата.

«Возможно, мне лучше не вмешиваться», — сказал он.

Трамп признал, что его поддержка могла бы оказать существенное влияние на результаты праймериз. По его словам, политики, которые он поддерживал ранее, нередко получали преимущество в борьбе за партийную номинацию.

Напомним, ранее британская экстрасенская Селина Авалон, которую в медиа называют «новой Бабой Вангой», предусмотрела Дональду Трампу серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых он якобы может досрочно покинуть пост президента США. По ее словам, в таком случае вице-президент Джей Ди Вэнс может взять на себя президентские полномочия и возглавить страну.

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