Кто такая Ольга Стефанишина: карьера, главные должности и политический путь

Бывшая посол Украины в США Ольга Стефанишина

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Бывший посол Украины в США Ольга Стефанишина получила подозрение в незаконном обогащении и суд назначил ей залог в 6 млн грн. Уроженка Одессы и юрист по образованию, она долгое время работала в правительстве, возглавляла офис по евроинтеграции и занимала важные государственные должности.

О биографии, карьере и политическом пути Ольги Стефанишиной читайте на ТСН.ua.

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Биография Ольги Стефанишиной — образование, семья, карьера

Ольга Стефанишина (девичья фамилия — Кравец) родилась 29 октября 1985 года в Одессе. У нее два высших образования. С 2017 года находится в разводе. От первого брака с Михаилом Стефанишиным, работавшим в департаменте киберполиции, воспитывает двоих детей — сына Даниила и дочь Анастасию.

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В 2008 году Стефанишина окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, где получила квалификацию юриста-международника и переводчика английского языка. В 2016 году получила еще одно высшее образование, завершив обучение в Одесском национальном экономическом университете по специальности «Финансы и кредит».

Первый профессиональный опыт получила еще во время учебы: в течение 2006-2007 годов занималась частной юридической практикой.

Работа Стефанишиной в правительстве

В 2007 году начала работу в Министерстве юстиции Украины. До 2010 года работала в Государственном департаменте по адаптации законодательства, где занимала должность специалиста — руководителя отдела правового обеспечения европейской интеграции.

С марта по декабрь 2017 года возглавляла Правительственный офис по европейской и евроатлантической интеграции в Секретариате Кабинета министров. Уже в декабре того же года Стефанишина была назначена гендиректором Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабмина.

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Во время внеочередных парламентских выборов в 2019 году баллотировалась в Верховную Раду от партии «Украинская Стратегия Гройсмана», занимая 25 место в избирательном списке, однако депутатского мандата не получила.

С января по июнь 2020 года Стефанишина работала советницей в юридической фирме «Ильяшев и Партнеры».

4 июня 2020 года ее назначили вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины в правительстве Дениса Шмыгаля.

В этой должности Стефанишина отвечала за координацию правительственной политики, направленной на приближение страны к членству в Евросоюзе и НАТО. Одним из главных направлений ее работы было внедрение реформ, необходимых для выполнения требований ЕС и Североатлантического союза. Речь шла, в частности, об усовершенствовании законодательства, проведении экономических преобразований и укреплении правовой системы.

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Также Стефанишина принимала участие в переговорах с представителями ЕС и НАТО, работала над подготовкой и реализацией соглашений, призванных углубить сотрудничество Украины с этими организациями. Важной частью ее деятельности была гармонизация украинского законодательства со стандартами ЕС для облегчения дальнейшей евроинтеграции.

Кроме того, чиновница обеспечивала взаимодействие между органами государственной власти, общественностью и международными партнерами по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

В сентябре 2024 года Стефанишина подала заявление об увольнении с должности. Уже на следующий день Верховная Рада поддержала ее отставку, а 5 сентября назначила министром юстиции и вице-премьером по евроинтеграции.

После отставки правительства Шмыгаля 16 июля 2025 года Стефанишина покинула должности министра юстиции и вице-премьера.

Работа Стефанишиной в должности посла Украины в США

17 июля 2025 года Стефанишина была назначена специальной уполномоченной президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США. В этой должности новоиспеченная дипломатка работала до момента согласования Вашингтоном ее кандидатуры на должность украинского посла.

27 августа 2025 года президент Владимир Зеленский сообщил о назначении Стефанишиной послом Украины в США. В этой должности она сменила Оксану Маркарову, возглавлявшую дипломатическую миссию с начала полномасштабного российского вторжения. Тогда же президент наметил основные задачи по обновлению работы украинского дипломатического представительства.

«Главное — реализовать полностью все договоренности из Вашингтона — наши договоренности с Президентом Трампом, и прежде всего в оборонной сфере. Во многом именно от отношений с Америкой зависит долгое гарантирование безопасности Украины», — подчеркивал глава государства.

3 августа 2026 года Стефанишина сообщила, что решила сложить полномочия посла по личным обстоятельствам. После этого Зеленский подписал указ о ее увольнении с должности.

Расследование по Стефанишиной и подозрения

В октябре 2019 года Стефанишиной объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — в растрате или присвоении государственных средств в особо крупных размерах, совершенных группой лиц. Максимальная санкция этой статьи предусматривает до 12 лет тюрьмы. Речь шла о тендере, организованном в 2013 году в Минюсте во времена главы ведомства Елены Лукаш. Тогда проводился конкурс на выполнение трех исследований по сравнению законодательства Украины и ЕС общей стоимостью 2,5 млн грн.

Как сообщал проект «Наші гроші», победителями тендера стали исполнители, которые, по данным журналистов, не имели достаточной квалификации для проведения подобных исследований. В то же время, украинские государственные научные учреждения предлагали выполнить эту работу бесплатно.

4 июня 2025 года издание «Українська правда» обнародовало расследование, в котором говорилось, что активы, арестованные Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА), в частности, Дом профсоюзов Украины, якобы переходят под контроль лиц, связанных со Стефанишиной.

27 июня 2025 года Hromadske опубликовало материал, в котором сообщило, что мать Стефанишиной приобрела квартиру площадью 100 кв. м в жилом комплексе «Львівська площа» в центре Киева почти в четыре раза дешевле рыночной стоимости. По данным журналистов, за недвижимость было уплачено около 3 млн грн, в то время как минимальная рыночная цена аналогичной квартиры на момент покупки составляла примерно 12 млн грн.

По информации Hromadske, через несколько часов после того, как журналист зафиксировал, что Стефанишина пользуется этой неуказанной в декларации квартирой, его на несколько часов незаконно задержали сотрудники полиции, пытаясь получить доступ к мобильному телефону.

Звание и награды Стефанишиной

У Стефанишиной есть звание государственного служащего 5-го ранга. Также у нее есть ряд государственных и международных наград:

Почетная грамота Кабинета Министров Украины.

Орден «За заслуги» II степени (20 июля 2025 года).

Орден «За заслуги» III степени (21 декабря 2023 года).

Офицерский крест Ордена Великого князя Литовского Гедимина (6 июля 2023 г., Литва).

Liberal Award by European Liberal Forum.

Women, Peace and Security Award в НАТО Parliamentary Assembly.

Орден святой равноапостольной княгини Ольги — награда Православной церкви Украины.

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