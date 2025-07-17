Кто такая Юлия Свириденко: интересные факты о новой главе Кабмина

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко / Источник: Facebook Юлии Свириденко

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Украина получила новую главу правительства — Юлию Свириденко, ставшую второй женщиной на этом посту после Юлии Тимошенко.

Свириденко, с более чем десятилетним опытом работы на государственной службе, прошла путь от местного чиновника до руководителя правительства, оставаясь одной из самых противоречивых фигур в провластных кругах.

Новая глава правительства владеет несколькими языками и играет на фортепиано.

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ТСН.ua собрал интересные факты о новом премьере Украины.

Образование

У Юлии Свириденко высокий уровень академического образования в экономике, дополнительно училась в престижных международных программах, и в то же время занимает преподавательский пост в Киевской школе экономики.

Известно, что в 2008 году окончила магистратуру по менеджменту антимонопольной деятельности в Киевском национальном торгово-экономическом университете с отличием. В том же году поступила в аспирантуру КНТЭУ по специальности «Экономика и управление национальным хозяйством».

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко / Источник: Facebook Юлии Свириденко

Свириденко проходила тренинги Фонда государственных имуществ. Кроме того, она обучалась за границей в Германии и Швеции.

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Юлия Свириденко владеет несколькими языками

Юлия Свириденко владеет английским, китайским и японским языками.

Согласно информации от черниговского издания Высокий Вал, после завершения университета с 2008 и до 2011 года она работала в ряде организаций: украинско-андорском СП «АМП», Черниговском бюро техинвентаризации, дистрибьюторской компании Chernihiv Law Division, банке «Демарк» и «Черниггторг» (ЧернигивТорггивг).

В 2011 году Свириденко переехала в Китай, где в течение трех лет возглавляла Постоянное представительство Чернигова в китайском городе Уси. Работала над привлечением иностранных инвестиций в экономику Черниговщины.

Для более эффективной работы Юлия выучила китайский язык и могла свободно общаться с инвесторами без переводчиков.

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Знание китайского языка помогло ему привлечь инвестиции Китая для Чернигова, в частности, инициировать создание украинско-китайского предприятия «Эко-втор», занимающегося производством полиэфирного волокна.

Также Свириденко владеет японским языком, который он выучил на курсах в Киеве. Ее преподавателем был этнический японец, а свои знания она имела возможность продемонстрировать во время переговоров по восстановлению Украины с министром иностранных дел Японии Такеши Ивая.

Хобби

Согласно информации в СМИ, у Юлии Свириденко отличный музыкальный слух и умеет играть на фортепиано. Она неоднократно исполняла музыкальные произведения, подчеркивая, что это ее хобби.

Юлия Свириденко играет на фортепиано / Источник: Facebook Юлии Свириденко

В частности, на платформе YouTube разместили видео, где Свириденко аккомпанировала себе на фортепиано, исполняя украинскую песню «Красную руту».

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Однако официальной информации о музыкальном образовании и владении другими музыкальными инструментами пока в открытых источниках нет.

Личная жизнь

Муж Юлии Свириденко — Сергей Дерлеменко ведет непубличную жизнь. Он родом из Черниговской области, сейчас ему 45 лет, занимается бизнесом, был руководителем компании ООО «ДИТЕЛ», которая занимается строительством сооружений электроснабжения и телекоммуникаций.

Сергей Дерлеменко / Источник: Facebook

Сейчас Дерлеменко работает в ООО «ДКС-ГРУПП», которое занимается сертификацией систем управления в Украине.

В 2015 году Дерлеменко пытался попасть в Черниговский городской совет от партии «Самопомощь», однако не прошел.

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Супруги воспитывают дочь — Софию.

Согласно странице в фейсбуке, мужчина Свириденко занимается бегом в свободное от работы время. Также известно, что он время от времени участвовал в спортивных марафонах.

Что задекларировала Свириденко

По данным декларации Юлии Свириденко, она владеет двумя квартирами в Чернигове и земельным участком вблизи города.

Также ее семья имеет в собственности:

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однокомнатную квартиру в Киеве (приобретена в 2014 году),

большую квартиру площадью почти 120 м² (купленная в 2021 году), в которую через год добавили паркоместо.

Что касается транспорта:

мужчина Свириденко является владельцем BMW X3 2016 года (ранее он ездил на Audi A6 Allroad 2010 года),

сама Юлия Анатольевна имеет доверенность на управление этим авто.

Из финансовых активов у супругов Юлии Свириденко и Сергея Дерлеменко задекларировано:

четыре тысячи долларов наличными,

376,6 тысяч гривен на банковских счетах.

Отзывы бывших подчиненных в Черниговской ОГА

В свои 29 лет Юлия Свириденко, возглавив Департамент экономического развития, кардинально изменила его работу, запустив ряд инициатив, говорится в материале издания Эспрессо, которое поинтересовалось у ее бывших подчиненных оценкой работы своей руководительницы.

Следовательно, одна из ее бывших коллег в Черниговской ОГА говорит, что Юлия «была правильной девочкой из правильной семьи» и постоянно пыталась доказать, что «достойна».

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Юлия Свириденко в 2018 году исполняла обязанности главы Черниговской областной государственной администрации.

«Услышала, что она идеальный исполнитель, но не имеет собственной инициативы. Нам она в свое время казалась слишком инициативной», — рассказала собеседница издания.

Другая ее коллега характеризует Свириденко как руководительницу, которая постоянно самосовершенствуется, развивается и стимулирует к этому подчиненных.

«При ее руководстве получила возможность учиться, участвовать в новых проектах. Она действительно новатор и очень интересная личность. Я это говорю не для того, чтобы подлеститься. У нее нет ограничений, она не боится вызовов. Если у нее будет хорошая команда, она справится с любой задачей», — отметила заместитель директора департамента экономразвития Черниговской ОГА Светлана Полторацкая.

Другая собеседница говорит, что Юлия была совершенно неконфликтным и толерантным человеком, «умевшим найти золотую середину».

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«Несмотря на то, что она давала непростые задачи, с ней комфортно было работать. Она слушала и слышала, — а это для руководителя очень важно», — отметила Светлана Полторацкая.

Юлия Дроговоз, вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) и глава комитета по экономической политике, в комментарии «Эспрессо» отметила, что бизнес сначала возлагал значительные надежды на Юлию Свириденко, когда она заняла должность вице-премьера.

По ее мнению, ожидать существенных изменений в экономической политике только одного министра — неуместно, ведь ключевые решения принимаются другими институтами.

«В свое время у бизнеса было много надежд именно на Юлию Свириденко. Ее классно послушать, она говорит правильные вещи, но что дальше? Она до этого была первым вице-премьером — вторым человеком в Кабмине. От того, что Свириденко станет первым человеком в правительстве, когда им и так руководит офис президента, ничего не изменится», — рассказала Юлия Дроговоз.

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Скандалы, связанные со Свириденко

Юлия Свириденко очень хорошо заботилась о своей репутации, поэтому она почти не связана с громкими скандалами.

Однако конфликт возник перед назначением Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины. Тогда оппозиционные политики обнаружили возмущение из-за данных ее декларации. Согласно документу, за полгода преподавания в Киевской школе экономики (KSE) в 2024 году она заработала более 3 миллионов гривен.

По словам депутата парламента Владимира Арьева, эта сумма значительно превышает зарплаты профессоров в «топовых государственных вузах». Кроме того, депутат заявил, что данная сумма превышает годовой доход Свириденко в Кабмине.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко / Источник: Facebook Юлии Свириденко

Национальное агентство по предотвращению коррупции объявило о начале расследования возможных правонарушений.

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Тогда Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики (KSE), подтвердил, что Свириденко получает более шести тысяч долларов ежемесячно за преподавание. Он отметил, что такая зарплата хоть и высока, но соответствует рыночным ставкам для специалистов ее уровня.

Сама Свириденко объяснила это тем, что объединяет преподавание нескольких курсов, имеет три отдельных контракта с KSE по разным направлениям, а также консультирует студентов по дипломным работам. Все это она делала в нерабочее время, параллельно с госслужбой.

Основной конфликт заключался не только в размере зарплаты Свириденко, но и в том, что KSE финансировалась международными грантами, которыми распоряжалось Министерство экономики под руководством Свириденко.

В четверг, 17 июля, Свириденко провела первое заседание «обновленного» Кабмина и отметила его особенность — он стал наименьшим по количеству министров за всю историю.

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«Это доказательство того, что мы взяли курс на уменьшение аппарата», — отметила Свириденко.

Она отметила, что перед всеми министрами была поставлена четкая задача — в короткие сроки разработать детальный план действий. Каждый из этих планов будет обнародован и вынесен на обсуждение в соответствующие комитеты Верховной Рады.

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