Кто такие хуситы в Йемене и что о них известно: детали

Хуситы или Ансаар Аллах — военизированная группировка шиитов-зейдитов, действующая на территории Йемена.

Группа названа за ее основателем и бывшим руководителем Хусейна аль-Хуси, убитым йеменской армией в сентябре 2004 года .

Хуситы исповедуют зейдитский мазхаб. Зейдиты проживают преимущественно на севере Йемена, составляя около трети населения страны. В 2004 году самопровозглашенный имам Хусейн аль-Хуси поднял антиправительственный мятеж, обвинив власти Йемена в дискриминации зейдитского населения. После смерти аль-Хусы руководство группировкой перешло к его брату Абдель-Малику аль-Хусе. В 2009 году при поддержке Саудовской Аравии правительственные войска подавили мятеж. В феврале 2010 года между хуситами и властями Йемена было подписано соглашение о прекращении огня .

Правительство Йемена обвиняет хуситов в том, что они пользуются поддержкой Ирана. Хуситы заявляют, что защищают шиизм от влияния суннизма, исповедуемого большинством населения страны. Кроме этого, одним из требований хуситов было предоставление большей автономии северной провинции Саада, в которой проживают в основном шииты. Противники хуситов полагают, что они пытаются возродить зейдитский имамат, существовавший на территории Северного Йемена до революции 1962 года.

Боевым крылом движения считают группировку "Ансар Аллах". В ноябре 2014 года Совет Безопасности ООН наложил санкции на военных лидеров группировки Абдель-Халида аль-Хуси и Абдаллаха Яхью аль-Хакима за «угрозу миру, стабильности страны и препятствие политическому процессу».

В августе 2014 года хуситы начали проводить в ряде регионов страны массовые демонстрации, выступая против объявленного властями сокращения субсидий на нефтепродукты, вызвавших резкий рост цен на бензин. К середине сентября 2014 года хуситы захватили несколько районов столицы страны Сани, в том числе ряд государственных учреждений.

10 июня 2021 года поклонники Ансар Аллаху нанесли ракетные удары по городу Мариб, несколько снарядов попали в жилые кварталы, погибли по меньшей мере 8 жителей, ранены 27 .

В январе 2021 года Соединенные Штаты признали хуситов террористической организацией, что вызвало опасения относительно нехватки помощи в Йемене, но эта позиция была изменена через месяц после того, как Джо Байден стал президентом.

19 октября 2023 года, в разгар войны между Израилем и ХАМАС, ранее захватившие власть хуститы вступили в войну на стороне ХАМАС. Они применили против Израиля ракеты и беспилотные летательные аппараты, но они либо были перехвачены Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) над Красным морем с помощью системы противоракетной обороны Эрроу, либо не достигли своей цели либо были перехвачены ВМС США или ВВС Израиля .

Напомним, что США и Великобритания готовятся нанести удары по хуситам в Йемене.

Добавим, хуститы время от времени атакуют торговые суда в Красном море.

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