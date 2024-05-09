Кто такой Кубраков и почему его уволили с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины

Кубракова не было в зале парламента во время голосования.

Сегодня, 9 мая, парламент уволил Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины-министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

"Самого вице-премьера не было в зале. Премьер-министра тоже. Кто вместо – тоже непонятно. Когда назначение – тоже никто не знает", – написал нардеп Железняк.

Накануне нардеп Виталий Безгин ("Слуга народа") в Facebook прокомментировал слухи, что Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины может быть разделено на два отдельных ведомства. По его словам, фракция поддержала позицию, что параллельно управлять вопросами инфраструктуры и региональной политики/децентрализации почти невозможно.

"Годовой опыт показал, что региональная политика оказалась не в приоритете, а это напрямую вредит европейской интеграции Украины. Фракция признала, что чуть больше года назад совершила ошибку. Эту позицию однозначно распределяет большинство членов профильного комитета и всю экспертную среду. Не может одно управление закрывать весь спектр задач, которые раньше покрывало целое министерство.

Что предшествовало увольнению Кубракова

В 2023 году сотрудники НАБУ и САП разоблачили деятельность организованной преступной группировки по хищению бюджетных средств, в состав которой входил Василий Лозинский – заместитель Кубракова. Впоследствии Кабмин уволил Лозинского с должности замминистра развития громад, территорий и инфраструктуры.

Также в апреле этого года Кубраков попал в скандал после того, как РФ ракетой уничтожила Трипольскую ТЭС в Киевской области. После этого события Верховная Рада вызвала министра для отчета. Но, несмотря на это, Кубраков так и не появился в парламенте, сославшись на участие в Конгрессе местных и региональных властей.

Сам Кубраков прокомментировал ситуацию в Facebook: "Всегда готов к открытому диалогу и детальному отчету о работе Министерства по всем направлениям в моей ответственности. Руководство фракции и глава правительства Денис Шмыгаль со мной это решение не обсуждали. На заседание фракции и профильного комитета не был приглашен".

Справка:

Александр Кубраков родился 20 августа 1982 года в городе Первомайск Днепропетровской области. В 2004 году окончил Киевский экономический университет им. Вадима Гетьмана и получил специальность – маркетолог. Также прошел краткосрочную программу в Harvard Kennedy School.

Карьера

Будучи студентом, Александр Кубраков работал экономистом отдела маркетинга Департамента по работе с пластиковыми карточками Акционерного коммерческого банка "Правэкс-банк".

В 2004 году он перешел на работу в ООО "П5 Коммерция", где занял должность менеджера по исследованиям и разработкам.

2006-2007 Кубраков работал руководителем отдела мониторинга рынка в ЗАО "Киевстар".

2007 – 2009 был руководителем управления стратегического маркетинга в АКБ "Финансы и Кредит".

2009-2011 занимал должность руководителя отдела маркетинга фиксированного бизнеса.

2014-2016 годы Александр Кубраков работал директором дирекции по управлению проектами транспортной инфраструктуры Коммунального предприятия исполнительного органа КГГА "Киевское инвестиционное агентство".

С 2016 по 2019 годы был заместителем директора и директором ООО "Город для людей".

20 мая 2021 года Верховная Рада назначила Александра Кубракова министром инфраструктуры.

С 1 декабря 2022 года – вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития.

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