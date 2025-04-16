Кто такой Олег Григоров: что известно о потенциальном руководителе Сумской области

Олег Григоров / © Национальная полиция Украины

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Кабмин поддержал увольнение Владимира Артюха с должности главы Сумской областной военной администрации . Вместо него новым главой администрации планируют назначить Олега Григорова.

Что известно о потенциальном руководителе Сумской ОВА — узнайте в материале ТСН.ua.

Карьера

Олег Григоров – генерал-майор полиции.

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Он 21 год служил в следственных подразделениях украинской милиции. Прошел путь от следователя к начальнику следственного управления.

В 2014-2015 годах был заместителем начальника следственного отделения управления МВД в Сумской области.

До января 2021 года работал заместителем начальника Главного управления Национальной полиции Украины в Запорожской области – начальник следственного управления. С января 2021 года и апреля 2025 года возглавлял Главное управление Национальной полиции в Луганской области.

В августе 2024 года президент Украины присвоил Олегу Григорову специальное звание генерала полиции третьего ранга.

15 апреля 2025 года правительство Украины согласовало кандидатуру Олега Григорова на должность главы Сумской областной государственной администрации. Теперь президент Украины Владимир Зеленский должен подписать распоряжение о назначении.

Олег Григоров / © ГУ НП в Луганской области

Имущество и доходы

Согласно электронной декларации, которую Григоров подал в январе 2025 электронную декларацию, указав себя как кандидата на должность в органах государственной власти.

В документе указано, что он владеет квартирой в Сумах вместе с Людмилой Григорьевой. Его жена Ирина пользуется этим жильем безвозмездно. Григоров также задекларировал еще одну квартиру в Киеве, которая находится в общей собственности с Алексеем Сачко. Сам он официально зарегистрирован в Запорожье – в квартире, принадлежащей Запорожской политехнике.

Семья Григоровых имеет в пользовании два автомобиля. Mazda CX-5, выпущенная в 2021 году, стоимостью более 941 тысячи гривен, зарегистрирована на жену, тогда как сам Григоров владеет Audi Q7 2016 года, которая оценивается почти в миллион гривен.

В 2024 году Олег Григоров получил более 845 тысяч гривен зарплаты за службу в полиции Луганской области. Дополнительно он получил около 474 тысячи гривен денежного довольствия от Нацполиции. Его жена, работающая в структуре Национальной полиции Сумщины, заработала за соответствующий период более 510 тысяч гривен.

В наличных деньгах супруги задекларировали 1,447 миллиона гривен. Кроме того, на банковских счетах Григоров хранит около 32 тысяч гривен, еще около 90 тысяч — на счетах жены.

Оставленные на произвол судьбы люди и оружие

Эксполицейский из Луганщины, командир 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины Сергей Лукашов, написал, что после начала полномасштабного вторжения РФ, Григоров самовольно покинул место своей службы.

«Луганщина, город Сватово. Второй день российского вторжения. Вооруженные силы Украины ведут бои с оккупантами и пытаются умерить врага. Начальник Главного управления национальной полиции в Луганской области полковник Олег Григоров еще 24:02 выехал в Днепровскую область и потерял связь и управление с местными полицейскими подразделениями», — говорится в сообщении военного.

Лукашов отметил, что Григоров покинул своих подчиненных и оставил оружие на произвол судьбы.

«Россияне вошли в город только 3 марта 2022 года. Начальник ГУНП должен был вывести оружие и другое имущество. Никаких мер по эвакуации со стороны начальника областной полиции Григорова не было принято», — отметил командир роты ударных беспилотников ВСУ.

Связи с государственным изменником Деркачем

Эксочельщик Сумского областного совета, военнослужащий ВСУ, комбат Семен Салатенко в 2024 году писал о том, что Офис Президента рассматривает кандидатуру Олега Григорова на должность главы Сумской ОВА.

В своем сообщении на Facebook Салатенко отметил, что у Григорова есть связи с бывшим нардепом Андреем Деркачем, которого с сентября 2022 года объявили в розыск по обвинениям в государственной измене и незаконном обогащении.

«В ОП рассматривается кандидатура на должность главы Сумской ОВА. И это кандидатура Олег Григоров. Андрей Деркач приветливо машет нам рукой с той стороны "Волги-матушки". Сам Олег Григоров, бывший замначальника сумской милиции, очень хорошо характеризуется эпитетом «обращений в погонах». Как из-за своих связей с криминалом, так и благодаря верной службе Андрею Деркачу», — написал Эксочельщик Сумского областного совета.

Как сообщает журналист Юрий Бутусов, Салатенко был открытым оппонентом самого влиятельного в Сумах политика — Андрея Деркача.

Сам Деркач учился в академии ФСБ в Москве, много лет был народным депутатом от Сумской области, имел большое влияние на украинские власти при нескольких президентах.

После начала полномасштабного вторжения бежал в Россию. В январе 2023 года его депутатские полномочия были прекращены, а впоследствии указом президента Украины его лишили гражданства.

Осенью 2024 года Деркач стал сенатором РФ от Астраханской области и заседает в российском парламенте.

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