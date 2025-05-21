Кто такой Портнов: от "законов 16 января" до убийства в Испании

Андрей Портнов / © УНИАН

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В Испании 21 мая застрелили экс-заместителя руководителя Администрации президента-беглеца Виктора Януковича — Андрея Портнова.

Его имя связывают с «диктаторскими законами» 2014 года, давлением на СМИ, коррупционными схемами и даже сотрудничеством с оккупационными властями РФ после 2014 года.

ТСН.ua собрал все, что известно из открытых источников об одной из самых скандальных фигур украинской политики последнего десятилетия.

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Кто такой Андрей Портнов

Андрей Владимирович Портнов — это украинский юрист, политик, бывший народный депутат и чиновник времен президентства Виктора Януковича.

Его часто характеризовали как пророссийского политика и фигуранта громких политических и криминальных скандалов.

Он родился 27 октября 1973 в Ворошиловграде (ныне Луганск). В 1997 году окончил Харьковский юридический институт, получил юридическое образование, имел научные степени кандидата экономических наук и доктора юридических наук.

Свою карьеру он начинал как юрисконсульт в Луганске. В частности, в начале 2000-х годов работал в Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, впоследствии работал в юридических фирмах, в частности, возглавлял «Укринформправо».

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В 2005 году участвовал в судебных процессах, связанных с политическими скандалами, и представлял интересы политика Александра Зинченко по делу против Петра Порошенко.

Политическая деятельность

С 2005 по 2010 год Портнов руководил юридическим департаментом предвыборного штаба Юлии Тимошенко.

Тогда он дважды избирался народным депутатом от БЮТ (2006-2010) и занимался правосудием и реформами. Также известно, что в 2010 году Портнов защищал интересы Юлии Тимошенко в Высшем административном суде.

Юлия Тимошенко и Андрей Портнов / © УНІАН

После поражения Тимошенко на выборах, в 2010 году он перешел в команду Виктора Януковича и стал заместителем главы Администрации президента. В то же время он занимал должность руководителя Главного управления по судебной реформе и судоустройству.

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Тогда Портнов выступил архитектором судебной и правовой реформы в те годы и оказал значительное влияние на судебную систему страны.

В частности, его роль предусматривала контроль за формированием судейского корпуса, ключевыми кадровыми назначениями и политикой Министерства юстиции, что делало его центральной фигурой в судебной системе.

Также Портнов участвовал в разработке нового Уголовного процессуального кодекса.

Кроме того, Портнов руководил судебной реформой, которая в результате усилила контроль президента над судами. Контролируя Совет юстиции, он влиял на назначение судей. Его называли «серым кардиналом» из-за законов против СМИ и протестов (как принявших 16 января 2014 года), хотя он это отвергал.

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В январе 2014 года Портнов покинул пост советника Януковича, получив назначение первого замглавы Администрации президента Украины.

Уголовные дела и скандалы

Во время событий Евромайдана Портнова ассоциировали с созданием репрессивных законов 16 января 2014 г., которые ограничивали права граждан. Это вызвало возмущение и обострило протесты. Хотя Портнов отрицал авторство, он подтвердил, что заверял эти документы Януковичу.

После 2014 года Генпрокуратура Украины возбудила ряд уголовных производств против Андрея Портнова.

Читайте также Дата публикации 20:20, 19.05.19 Категория Политика Количество просмотров 8061 Портнов обещает посадить Порошенко за решетку

Его не раз обвиняли в коррупции, рейдерстве и влиянии на суды.

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Десятки дел против него закрывали или он их выигрывал в суде. В 2018-2019 годах ему инкриминировали госпредательство и поддержку аннексии Крыма.

Кроме того, Портнов судился с рядом украинских СМИ, называвших его «пророссийским» политиком.

Санкции против Портнова

В 2014 году Европейский Союз временно ввел санкции против него, которые в 2015 году были отменены, тогда Портнов долго судился из-за этих санкций с Советом ЕС и выиграл суд.

В 2021 году Министерство финансов США ввело санкции против Портнова. Его обвинили в использовании влияния на судебную систему и взяточничество. Тогда ему заблокировали денежные активы и визы. Однако в 2024 году Канада упразднила санкции.

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Более того, в Украине в том же году была создана электронная петиция с требованием ввести санкции СНБО против Портнова. Она набрала необходимое количество голосов для рассмотрения, однако премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что нет оснований для применения санкций.

Жизнь за границей

После революции достоинства и свержения режима Януковича Портнов уехал из Украины. Проживал в России, затем в Вене, где занимался адвокатской деятельностью. Его связывали с контролем над пророссийскими медиа, в частности, телеканалом NewsOne.

В 2019 году после победы Владимира Зеленского на выборах Портнов вернулся в Украину.

Тогда же он возобновился в должности профессора кафедры конституционного права в КНУ имени Тараса Шевченко. Однако это привело к студенческим протестам, в результате которых университет отменил это назначение.

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После возвращения Портнов активно выступал в медиа, вел соцсети и публиковал компромат на украинских политиков.

После полномасштабного вторжения, По данным журналистов-расследователей, чиновник уехал из Украины через Закарпатье 3 июня.

Его сын Игорь Портнов, уехал из страны как волонтер и не вернулся.

Смерть в Мадриде

В Мадриде (Испания) 21 мая неизвестные застрелили Андрея Портнова.

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Инцидент произошел возле Американской школы — одного из самых элитных учебных заведений испанской столицы.

По данным СМИ, нападение на Портнова произошло тогда, когда он находился за рулем автомобиля Mercedes. К нему приблизились двое или трое вооруженных лиц и открыли огонь. Ему нанесли не менее пяти выстрелов, три из которых — в голову и туловище.

По меньшей мере, три шара попали Портнову в голову и спину. Смертельным оказался именно выстрел в голову.

Впоследствии в сети появились видео и фото с места преступления.

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© Associated Press

© Getty Images

Заместитель председателя СБУ (2014-2015 годы), генерал-майор запаса Виктор Ягун считает, что за убийством стоит Россия.

«То, что он много вреда нанес Украине — да; то, что он использовал свои возможности для того, чтобы продвинуть своих людей в определенные порядки, организации, структуры — это тоже правда, но ликвидировать человека на таком уровне, на котором он есть, Украина точно за этим не стоит. А вот в Российской Федерации каждое такое убийство — это в очередной раз они сейчас раскроют свои информационные операции на предмет того, что «Украина — страна убийств, они ликвидируют всех, до кого только могут добраться руками», — рассказал Ягун.

Украинский политолог Владимир Фесенко не исключает, что причиной убийства могли стать конфликты бизнес-характера или давние «долговые обязательства».

«У Портнова могли быть теневые связи с разными людьми в бизнесе. Он мог быть не просто консультантом, но и «разводящим» в разных конфликтах», — пояснил политолог. По его мнению, не исключено, что старые конфликты «достали его» именно в Испании.

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В свою очередь испанская полиция рассматривает две версии:

сведение счетов со стороны организованной преступности

действия политического характера

Напомним, военный аналитик Иван Ступак объяснил, может ли стоять Россия за убийством Портнова.

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