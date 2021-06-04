"Кто-то эмигрирует из страны навсегда": Зеленский рассказал, как наказали "воров в законе" из списка СНБО

Все так называемые "воры в законе" покинули Украину после введения санкций.

Совет национальной безопасности и обороны 4 июня произвел очередное заседание, среди главных вопросов речь шла о мощных результатах борьбы с "ворами в законе" и криминальными авторитетами. По состоянию на 4 июня из Украины депортировали всех "воров в законе".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"Сегодня состоялось очередное заседание СНБО. Среди ряда вопросов, которые были рассмотрены, я хочу выделить несколько, на мой взгляд, самых важных. Прежде всего, это результаты выполнения предыдущих решений СНБО, а именно санкции в отношении "воров в законе" и криминальных авторитетов. За три недели шести "ворам в законе" объявлено подозрение. Двенадцать выдворены за пределы Украины. Другие находятся под стражей и изолированные от внешнего мира", — сказал он.

По словам президента, удалось достичь практически нулевого влияния "воров в законе" на криминогенную ситуацию в Украине.

Также, Зеленский уточнил, что после санкций СНБО прекращено преступное влияние 111 этнических криминальных авторитетов. Треть выдворены из Украины, другие — завершение процедуры выдворения или находятся под следствием.

"В остальных отменены документы для проживания в Украине. Это тот случай, когда я совсем не расстроен тем фактом, что кто-то эмигрирует из страны навсегда", — добавил президент.

Зеленский также заявил, что очень хочет, чтобы пришло время, когда заседание СНБО будут проходить не раз в неделю, а раз в год. И повестку дня этих заседаний будет содержать только один пункт — Украине никто и ничто не угрожает.

Как сообщалось, СНБО на заседание 4 июня рассматривала восемь вопросов, из них два — в режиме "секретно". Подробно о, что говорили, читайте здесь.

Как сообщалось, 15 мая СНБО принял новые санкции против почти 700 человек — "ворах в законе" и иностранных "криминальных авторитетах".

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